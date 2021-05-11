Кексы как букеты: кондитер учит делать впечатляющие десерты

Фото: instagram.com

Кондитер из Великобритании Керри Робертс создает интересные десерты. С масляного крема делает цветочные букеты на кексах.

Их фото выкладывает на странице в Инстаграм.

Они стали популярными, поэтому женщина оставила работу и занялась тем, что любила делать с детства.

Ей бизнес каждый раз становился успешным и со временем она начала организовывать дома кулинарные курсы

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Сначала это были индивидуальные или групповые сессии, но постепенно у нее появились ученики со всего мира. Поэтому она запустила онлайн-курсы. Там делится своими кулинарными способностями со всеми желающими.

Большинство из того, что мы обычно видим на утреннем столе, категорически нельзя есть натощак. Например сладости. Поджелудочная железа не в состоянии выработать достаточное количество инсулина утром, а следовательно, кормить себя сладостями на пустой желудок - это убийственно. Уровень сахара в крови повысится до нездоровых пределов, и проблемы со здоровьем в будущем гарантированы.