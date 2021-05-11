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вторник, 11 мая 2021 11:20

Кексы как букеты: кондитер учит делать впечатляющие десерты
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Керри Робертс делает цветы из масляного крема на кексах
Фото: instagram.com
Керри Робертс делает цветы из масляного крема на кексах
Керри Робертс делает цветы из масляного крема на кексах
Керри Робертс делает цветы из масляного крема на кексах
Керри Робертс делает цветы из масляного крема на кексах

Кондитер из Великобритании Керри Робертс создает интересные десерты. С масляного крема делает цветочные букеты на кексах.

Их фото выкладывает на странице в Инстаграм.

Они стали популярными, поэтому женщина оставила работу и занялась тем, что любила делать с детства.

Ей бизнес каждый раз становился успешным и со временем она начала организовывать дома кулинарные курсы

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Сначала это были индивидуальные или групповые сессии, но постепенно у нее появились ученики со всего мира. Поэтому она запустила онлайн-курсы. Там делится своими кулинарными способностями со всеми желающими.

Большинство из того, что мы обычно видим на утреннем столе, категорически нельзя есть натощак. Например сладости. Поджелудочная железа не в состоянии выработать достаточное количество инсулина утром, а следовательно, кормить себя сладостями на пустой желудок - это убийственно. Уровень сахара в крови повысится до нездоровых пределов, и проблемы со здоровьем в будущем гарантированы.

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