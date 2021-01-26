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вторник, 26 января 2021 11:45

Как украсить блюда для детей: показали оригинальные идеи
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Интересные способы украшения блюд для детей
Фото: idei-dekoru.com
Интересные способы украшения блюд для детей
Интересные способы украшения блюд для детей
Интересные способы украшения блюд для детей
Интересные способы украшения блюд для детей

Бывает, что накормить ребенка - настоящее мастерство. В этом помогут весело украшенные блюда. Они приятно удивят детей любого возраста.

Оформление блюд для детей не требует изысканных ингредиентов, только желание и воображение. Из еды можно создать что угодно: корову, кошку, пингвинов, гусеницу, сову или банановый пляж.

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Трудно представить, что аппетитно можно украсить даже кашу. Благодаря ярким ягодам и фруктам каша станет привлекательной, и малыш не заметит, как съест всю порцию.

Там можно выложить изображение собаки, кошки или совы. Для ребенка постарше сделать сердце из малины или цветок из бананов. С киви или авокадо получится пальма, а из орехов - рыбки.

Обычный суп можно разнообразить, добавив макароны в форме машинок или паровозиков. Овощи можно нарезать геометрическими фигурами, из моркови выйдут симпатичные звезды.

Дети с удовольствием едят вафельные трубочки со сгущенкой. Для них не нужны никакие украшения. Это десерт, известный большинству еще с малых лет. Начинку можно делать любую по вкусу. Рецепт доступен и быстрый. Главное иметь вафельницу для приготовления тонких вафель.

mamovediya.com.ua
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