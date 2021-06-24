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четверг, 24 июня 2021 13:10

Как приготовить популярный тертый пирог рецепт от Глинской

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Кондитер Елизавета Глинская не прекращает удивлять пользователей youtube разнообразными десертами. Раскрывает секреты приготовления, как изысканных тортов, так и сладостей, известных большинству украинцев с детства. На этот раз приготовила тертый пирог с клубникой, малиной и черникой.

Автор: Елизавета Глинская / facebook
  Кондитер показала, как приготовить идеальный тертый пирог.
Кондитер показала, как приготовить идеальный тертый пирог.

Для теста:

мука - 200 г

масло - 100 г

желтки - 4 шт.

сахар - 60 г

разрыхлитель - 6 г

соль - щепотка

Для начинки:

клубника - 100 г

малина - 100 г

черная смородина - 50 г

черника - 50 г

сахар кукурузный крахмал - 20 г

Приготовление:

Смешать желтки с сахаром. В отдельной миске муку с разрыхлителем и солью. Натереть на муку масло. Соединить все ингредиенты и замесить тесто. 1/3 часть отделить от изделия и обернуть пищевой пленкой. Отправить в морозилку, остальное тесто также обернуть пищевой пленкой и положить в холодильник на 30 минут. Для начинки выложить в сотейник ягоды. Смешать сахар с крахмалом, добавить к ягодам, перемешать. Довести до кипения и готовить в течение 20-30 секунд, охладить. Достать тесто из холодильника, раскатать между двумя листами пергамента в круг диаметром 23-24 см. Выложить в форму. Разровнять начинку и затереть пирог тестом, которое находилось в морозилке. Выпекать при 175 градусах 30-35 минут. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

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Десерт может стать полезным завтраком, если сделать творожный пудинг. Он может быть с медом и орехами, с ягодами или фруктами.

Автор: Влада Москвитис
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