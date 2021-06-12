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воскресенье, 13 июня 2021 09:25

Идеальный сырный завтрак: дали три рецепта быстрых пудингов

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Десерт может стать полезным завтраком, если сделать творожный пудинг. Он может быть с медом и орехами, с ягодами или фруктами.

Такое утреннее блюдо немного нежнее запеканку и больше похоже на суфле. Быстрые рецепты сырного пудинга с овсянкой, бананом и сухофруктами собраны в статье.

Автор: znaj.ua
  Pudynh na snidanok iz medom nizhnishyy za zapikanku. i bilʹshe skhozha na sufle. Shvydki retsepty syrnoho pudynhu z vivsyankoyu, bananom i sukhofruktamy zibrani u statti. Pudynh syrnyy iz sukhofruktamy Inhrediyenty: 60 h vershkovoho masla 150 h sukhofruktiv 500 h syru 4 yaytsya 100 h tsukru 50 h mannoyi krupy tsedra 1 apelʹsyna abo lymona 3 st. l. paniruvalʹnykh sukhariv Pryhotuvannya: Zalyty okropom sukhofrukty, roztopyty vershkove maslo, vidokremyty zhovtky vid bilkiv. Syr proterty cherez syto, dodaty zhovtky, vershkove maslo, tsukor, mannu krupu i dribno natertu tsedru. Sukhofrukty narizaty, zmishaty iz syrnoyu masoyu. Bilky zbyty do mitsnoyi piny, oberezhno dodaty v syr, peremishuyuchy. Vyklasty u formy, zmashcheni maslom i posypani sukharyamy. Vypikaty syrnyy pudynh za 180 hradusiv 25 khv. Podavaty teplyy abo kholodnyy iz tsukrovoyu pudroyu. CHYTAYTE TAKOZH: Koreysʹka kukhnya dyvuye poyednannyamy: try pikantni stravy Syrnyy pudynh z vivsyankoyu Inhrediyenty 250 h syru 2 sht. yaytsya 100 h vysivky vivsyani 1 st. l. med Pryhotuvannya Yayechni zhovtky vidokremyty vid bilkiv. Zhovtky dodaty v syr, tudy zh – med i vysivky. Bilky zbyty v bilu stiyku pinu. Dodaty v syrnu sumish. Rozklasty masu v sylikonovi formochky i hotuvaty v dukhovtsi, rozihritiy do 180 hradusiv 15 khv. Pudynh z rysom i bananom Inhrediyenty 70 h rysu 100 h syru 2 sht. yaytsya 1 sht. banan 1 st. l. medu Pryhotuvannya Vidvaryty rys. Banan iz syrom podribnyty v blenderi. Bilky zbyty do pikiv. Z'yednaty rys z bananovoyu sumishshyu, akuratno vvesty bilky i vylyty v formochky. Vypikaty v rozihritiy do 180 hradusiv dukhovtsi 17-20 khv. Polunytsya - odna z ulyublenykh yahid kondyteriv. Zavdyaky yiy mozhna peretvoryty budʹ-yake tistechko u vyshukanyy ta apetytnyy desert. Pry tsʹomu ne obov'yazkovo maty kulinarnu osvitu. Krim toho yiyi smak dobre poyednuyetʹsya z shokoladom, zavarnym kremom, martsypanom, abrykosovym dzhemom ta inshymy mozhlyvymy inhrediyentamy torta. Chudovo komponuyetʹsya z hlazur'yu biloho, korychnevoho, oranzhevoho ta inshykh vidtinkiv. Ещё 2006 / 5000 Результаты перевода Пудинг на завтрак с медом нежный по запеканку
Pudynh na snidanok iz medom nizhnishyy za zapikanku. i bilʹshe skhozha na sufle. Shvydki retsepty syrnoho pudynhu z vivsyankoyu, bananom i sukhofruktamy zibrani u statti. Pudynh syrnyy iz sukhofruktamy Inhrediyenty: 60 h vershkovoho masla 150 h sukhofruktiv 500 h syru 4 yaytsya 100 h tsukru 50 h mannoyi krupy tsedra 1 apelʹsyna abo lymona 3 st. l. paniruvalʹnykh sukhariv Pryhotuvannya: Zalyty okropom sukhofrukty, roztopyty vershkove maslo, vidokremyty zhovtky vid bilkiv. Syr proterty cherez syto, dodaty zhovtky, vershkove maslo, tsukor, mannu krupu i dribno natertu tsedru. Sukhofrukty narizaty, zmishaty iz syrnoyu masoyu. Bilky zbyty do mitsnoyi piny, oberezhno dodaty v syr, peremishuyuchy. Vyklasty u formy, zmashcheni maslom i posypani sukharyamy. Vypikaty syrnyy pudynh za 180 hradusiv 25 khv. Podavaty teplyy abo kholodnyy iz tsukrovoyu pudroyu. CHYTAYTE TAKOZH: Koreysʹka kukhnya dyvuye poyednannyamy: try pikantni stravy Syrnyy pudynh z vivsyankoyu Inhrediyenty 250 h syru 2 sht. yaytsya 100 h vysivky vivsyani 1 st. l. med Pryhotuvannya Yayechni zhovtky vidokremyty vid bilkiv. Zhovtky dodaty v syr, tudy zh – med i vysivky. Bilky zbyty v bilu stiyku pinu. Dodaty v syrnu sumish. Rozklasty masu v sylikonovi formochky i hotuvaty v dukhovtsi, rozihritiy do 180 hradusiv 15 khv. Pudynh z rysom i bananom Inhrediyenty 70 h rysu 100 h syru 2 sht. yaytsya 1 sht. banan 1 st. l. medu Pryhotuvannya Vidvaryty rys. Banan iz syrom podribnyty v blenderi. Bilky zbyty do pikiv. Z'yednaty rys z bananovoyu sumishshyu, akuratno vvesty bilky i vylyty v formochky. Vypikaty v rozihritiy do 180 hradusiv dukhovtsi 17-20 khv. Polunytsya - odna z ulyublenykh yahid kondyteriv. Zavdyaky yiy mozhna peretvoryty budʹ-yake tistechko u vyshukanyy ta apetytnyy desert. Pry tsʹomu ne obov'yazkovo maty kulinarnu osvitu. Krim toho yiyi smak dobre poyednuyetʹsya z shokoladom, zavarnym kremom, martsypanom, abrykosovym dzhemom ta inshymy mozhlyvymy inhrediyentamy torta. Chudovo komponuyetʹsya z hlazur'yu biloho, korychnevoho, oranzhevoho ta inshykh vidtinkiv. Ещё 2006 / 5000 Результаты перевода Пудинг на завтрак с медом нежный по запеканку

Пудинг с сухофруктами

Ингредиенты:

60 г сливочного масла

150 г сухофруктов

500 г творога

4 яйца

100 г сахара

50 г манной крупы

цедра 1 апельсина или лимона

3 ст. л. панировочных сухарей

Приготовление:

Залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков. Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру.

Сухофрукты нарезать, смешать с творожной массой. Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая. Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями.

Выпекать творожный пудинг 180 градусов 25 мин.

Подавать теплый или холодный с сахарной пудрой.

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Пудинг с овсянкой

Ингредиенты

250 г сыра

2 шт. яйца

100 г отруби овсяные

1 ст. л. мед

Приготовление

Яичные желтки отделить от белков. Желтки добавить в творог, туда же - мед и отруби.

Белки взбить в белую стойкую пену. Добавить в творожную смесь. Разложить массу в силиконовые формочки и готовить в духовке, разогретой до 180 градусов 15 мин.

Пудинг с рисом и бананом

Ингредиенты

70 г риса

100 г сыра

2 шт. яйца

1 шт. банан

1 ст. л. меда

Приготовление

Отварить рис. Банан с сыром измельчить в блендере. Белки взбить до пиков. Соединить рис с банановой смесью, аккуратно ввести белки и вылить в формочки.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 17-20 мин.

Клубника - одна из любимых ягод кондитеров. Благодаря ей можно превратить любое пирожное в изысканный и аппетитный десерт. При этом не обязательно иметь кулинарное образование.

Кроме того ее вкус хорошо сочетается с шоколадом, заварным кремом, марципаном, абрикосовым джемом и другими возможными ингредиентами торта. Прекрасно компонуется с глазурью белого, коричневого, оранжевого и других цветов.

lifestyle.segodnya.ua
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