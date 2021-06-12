Идеальный сырный завтрак: дали три рецепта быстрых пудингов

Десерт может стать полезным завтраком, если сделать творожный пудинг. Он может быть с медом и орехами, с ягодами или фруктами.
Такое утреннее блюдо немного нежнее запеканку и больше похоже на суфле. Быстрые рецепты сырного пудинга с овсянкой, бананом и сухофруктами собраны в статье.
Пудинг с сухофруктами
Ингредиенты:
60 г сливочного масла
150 г сухофруктов
500 г творога
4 яйца
100 г сахара
50 г манной крупы
цедра 1 апельсина или лимона
3 ст. л. панировочных сухарей
Приготовление:
Залить кипятком сухофрукты, растопить сливочное масло, отделить желтки от белков. Творог протереть через сито, добавить желтки, сливочное масло, сахар, манную крупу и мелко натертую цедру.
Сухофрукты нарезать, смешать с творожной массой. Белки взбить до крепкой пены, осторожно добавить в творог, перемешивая. Выложить в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями.
Выпекать творожный пудинг 180 градусов 25 мин.
Подавать теплый или холодный с сахарной пудрой.
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Пудинг с овсянкой
Ингредиенты
250 г сыра
2 шт. яйца
100 г отруби овсяные
1 ст. л. мед
Приготовление
Яичные желтки отделить от белков. Желтки добавить в творог, туда же - мед и отруби.
Белки взбить в белую стойкую пену. Добавить в творожную смесь. Разложить массу в силиконовые формочки и готовить в духовке, разогретой до 180 градусов 15 мин.
Пудинг с рисом и бананом
Ингредиенты
70 г риса
100 г сыра
2 шт. яйца
1 шт. банан
1 ст. л. меда
Приготовление
Отварить рис. Банан с сыром измельчить в блендере. Белки взбить до пиков. Соединить рис с банановой смесью, аккуратно ввести белки и вылить в формочки.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 17-20 мин.
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