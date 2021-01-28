Как приготовить аппетитные пампушки к борщу

Украинский борщ невозможно представить без ароматных пампушек с чесноком. Выпечка идеально дополняет вкус первого блюда. Обычно булочки готовят из дрожжевого теста. Сверху присыпают чесночным соусом.
Ингредиенты:
свежие дрожжи - 30 г
вода - 100 мл
молоко - 200 мл
сахар - 1 ч. л.
яйца - 2 шт.
сливочное масло - 50 г
соль - 1,5 ч. л
мука - 450 г
чеснок - 2 головки
масло - 2 ст. л.
укроп, соль - по вкусу
Приготовление:
Сахар соединить с дрожжами и смешать до однородной массы. Влить теплое молоко с водой и накрыть полотенцем. Переложить в теплое место на 15 минут. Взбить яйца до однородности, влить растопленное масло, добавить соль и перемешать. После того, как опара поднялась, влить яично-масляную жидкость, перемешать винчиком. Ввести в смесь просеянную муку и замесить тесто. Переложить на смазанный маслом стол и замешивать до эластичности. Переложить тесто в глубокую посуду, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час. Сформировать шарики, форму смазать маслом и присыпать манкой, готовые шарики переложить в форму с небольшим расстоянием. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 45 минут. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 ° С 35-40 минут. Для соуса смешать измельченный чеснок, укроп, специи и масло. Горячую выпечку смазать чесночной смесью.
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В каждом регионе борщ готовится по-разному. Кто-то добавляет чернослив, квашеную капусту, или же вообще варит в мультиварке. Несмотря на это основные ингредиенты неизменны: свекла, капуста, морковь, картофель, лук и мясной бульон - обязательная часть блюда.
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