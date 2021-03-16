Как почистить гранат без брызг: быстрый лайфхак

Кухонный лайфхак: гранат чистят ложкой. Фото: smachnonews.24tv.ua

Гранат содержит много масел, которые улучшают работу мозга и сердца. Но мало кто умеет очистить этот фрукт, не забрызгав всю комнату.

Лайфхак по очистке:

1. Срезать ножом верхушку с хвостиком так, чтобы появились белые прожилки.

2. Сделать небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.

3. Перевернуть фрукт срезом вниз. Стучать столовой ложкой по кожуре. Постукивание должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так зерна начнут сами сыпаться в сосуд без повреждений.

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Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг. Всего 30 с. - и все зерна в тарелке.

Для нормального функционирования организма человеку необходимо добавить в ежедневный рацион 2 порции фруктов и 3 порции овощей. Американские исследователи изучили данные почти 2 млн взрослых во всем мире. Они обнаружили, что в случае такого сочетания снижается риск смертности.