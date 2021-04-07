Как из березового сока сделать вкуснятину - рецепты, которые удивят

В состав березового сока входят питательные вещества, полезные для организма человека.

Такие элементы как кальций, железо, глюкоза, дубильные вещества и органические кислоты помогают бороться с авитаминозом, улучшают иммунитет. Также березовый сок положительно влияет на состояние кожи и волос.

Лучше употреблять свежий напиток, но в необработанном виде березовый сок можно хранить не более 5 дней в прохладе.

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Чтобы наслаждаться соком весь год, его можно законсервировать на зиму в домашних условиях.

Автор: pinterest.com Для того, чтобы законсервировать напиток на зиму, следует нагреть сок до 80 ° С и залить в простерилизованные банки или бутылки. Держать напиток нужно в прохладном темном месте.

Березовый сок с лимоном.

Ингредиенты:

3 л березового сока

1 лимон;

150-200 г сахара.

Способ приготовления:

Сок в кастрюле доведите до 90°C, но не дайте ему закипеть, иначе все полезные вещества исчезнут. Нарежьте лимон кружочками и положите на дно банки. Снимите пену. Когда жидкость дойдет до кипения добавьте сахар. Помешайте жидкость до полного растворения сахара. Закатайте в простерилизованные банки.

Березовый сок со смородиной.

Ингредиенты:

3 л березового сока

15 г лимонной кислоты

10 веточек смородины;

100-200 г сахара

Способ приготовления:

Сок поставьте на огонь и доведите до 90°C. Снимите пену и добавьте сахар и кислоту. Хорошо размешайте напиток. Веточки смородины вымойте и нарежьте так, чтобы они поместились в банке. Разлейте сок, закатайте крышки и заверните банки в одеяло.

Автор: pinterest.com Для того, чтобы законсервировать напиток на зиму, следует нагреть сок до 80 ° С и залить в простерилизованные банки или бутылки. Держать напиток нужно в прохладном темном месте.

Березовый сок "Липтон".

Ингредиенты:

3 л березового сока

100-200 г сахара,

15 г лимонной кислоты

100 г сушеных яблок;

1 лимон.

Способ приготовления:

Сок поставьте на огонь и доведите до 90°C. Добавьте сахар, лимонную кислоту и сушеные яблоки. Залейте в стерильные банки, добавьте 4 кружочка лимона и закатайте крышками.

Березовый сок начинают добывать с первым весенним потеплением. Обычно, в середине марта и в начале апреля, когда среднесуточная температура достигает +5...6°C. Процесс завершается, когда листья на деревьях распускается.