Как из березового сока сделать вкуснятину - рецепты, которые удивят

В состав березового сока входят питательные вещества, полезные для организма человека.
Такие элементы как кальций, железо, глюкоза, дубильные вещества и органические кислоты помогают бороться с авитаминозом, улучшают иммунитет. Также березовый сок положительно влияет на состояние кожи и волос.
Лучше употреблять свежий напиток, но в необработанном виде березовый сок можно хранить не более 5 дней в прохладе.
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Чтобы наслаждаться соком весь год, его можно законсервировать на зиму в домашних условиях.
Березовый сок с лимоном.
Ингредиенты:
3 л березового сока
1 лимон;
150-200 г сахара.
Способ приготовления:
Сок в кастрюле доведите до 90°C, но не дайте ему закипеть, иначе все полезные вещества исчезнут. Нарежьте лимон кружочками и положите на дно банки. Снимите пену. Когда жидкость дойдет до кипения добавьте сахар. Помешайте жидкость до полного растворения сахара. Закатайте в простерилизованные банки.
Березовый сок со смородиной.
Ингредиенты:
3 л березового сока
15 г лимонной кислоты
10 веточек смородины;
100-200 г сахара
Способ приготовления:
Сок поставьте на огонь и доведите до 90°C. Снимите пену и добавьте сахар и кислоту. Хорошо размешайте напиток. Веточки смородины вымойте и нарежьте так, чтобы они поместились в банке. Разлейте сок, закатайте крышки и заверните банки в одеяло.
Березовый сок "Липтон".
Ингредиенты:
3 л березового сока
100-200 г сахара,
15 г лимонной кислоты
100 г сушеных яблок;
1 лимон.
Способ приготовления:
Сок поставьте на огонь и доведите до 90°C. Добавьте сахар, лимонную кислоту и сушеные яблоки. Залейте в стерильные банки, добавьте 4 кружочка лимона и закатайте крышками.
Березовый сок начинают добывать с первым весенним потеплением. Обычно, в середине марта и в начале апреля, когда среднесуточная температура достигает +5...6°C. Процесс завершается, когда листья на деревьях распускается.
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