Как быстро почистить манго: кухонный лайфхак

Манго чистят, как морковь. Фото: eda-land.ru

Запах манго известен многим людям с духов и кремов. Если же кто впервые покупает этот фукт, то сталкивается с проблемой очистки.

На самом деле получить сладкую мякоть можно легко с правильным подходом.

Как чистить манго:

Овощечисткой снять кожуру с манго, пока мякоть не станет ярко-желтой. Чтобы фрукт не выскальзывал из рук, держать его бумажной салфеткой.

Положить его на разделочную доску и найти сторону, кажется высокой. Косточка будет располагаться вдоль этой линии.

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Острым ножом срезать манго по куску с обоих сторон от косточки, стараясь ее не задеть. Отделить мякоть, оставшуюся от косточки.

Нарезать ее горизонтально кусочками на один укус. То их удобно добавлять в десерты, смузи, фруктовые салаты, соусы и выпечку.

Более доступными фруктами являются яблоки. Из них можно сделать легкие и изысканные десерты. Их приготовление занимает меньше времени, чем пирогов. Зато на праздничном столе они выглядят великолепно. Для этих десертов лучше брать твердые яблоки с кислинкой, а не сладкие и сыпучие.