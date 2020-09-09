Как быстро почистить манго: кухонный лайфхак

Запах манго известен многим людям с духов и кремов. Если же кто впервые покупает этот фукт, то сталкивается с проблемой очистки.
На самом деле получить сладкую мякоть можно легко с правильным подходом.
Как чистить манго:
Овощечисткой снять кожуру с манго, пока мякоть не станет ярко-желтой. Чтобы фрукт не выскальзывал из рук, держать его бумажной салфеткой.
Положить его на разделочную доску и найти сторону, кажется высокой. Косточка будет располагаться вдоль этой линии.
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Острым ножом срезать манго по куску с обоих сторон от косточки, стараясь ее не задеть. Отделить мякоть, оставшуюся от косточки.
Нарезать ее горизонтально кусочками на один укус. То их удобно добавлять в десерты, смузи, фруктовые салаты, соусы и выпечку.
Более доступными фруктами являются яблоки. Из них можно сделать легкие и изысканные десерты. Их приготовление занимает меньше времени, чем пирогов. Зато на праздничном столе они выглядят великолепно.
Для этих десертов лучше брать твердые яблоки с кислинкой, а не сладкие и сыпучие.
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