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пятница, 12 марта 2021 14:28

Как аппетитно подать блины, чтобы от них капала слюна
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Масленица 2021: впечатляющая подача блинов
Фото: idei-dekoru.com
Масленица 2021: впечатляющая подача блинов
Масленица 2021: впечатляющая подача блинов
Масленица 2021: впечатляющая подача блинов
Масленица 2021: впечатляющая подача блинов

Во время приготовления блинов на Масленицу стоит проявить креатив. Дело не в их рецепте, а в подаче. Их можно свернуть в трубочки, сделать из них рулеты или украсить решетками из шоколада.

Или составить горку с блинов и полить сверху медом или джемом.

Блины очень симпатичные с двойной начинкой. Например, сыр и ягоды. Украсить их можно тонкой решеткой из сгущенного молока с помощью кондитерского мешка.

Закуску можно свернуть в плотную трубочку, порезать на бруски и вплотную выставить их друг к другу. Украсить икрой, мясным паштетом или пюре из ягод.

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Начинка может быть как сладкой, так и соленой. Если это сладкая, то возьмите банан или яблоко. Такой блин можно украсить шоколадом, сгущенкой, вареньем. Для такой подачи блинов с соленой начинкой можно использовать густой соевый соус.

Масленица в 2021 году продолжается до 14 марта. Чтобы разнообразить рацион, в сладких начинок надо добавить и несладкие. Их можно легко приготовить из доступных продуктов. Это могут быть грибные, рыбные или творожные варианты. Они особенно понравятся мужчинам.

lifestyle.segodnya.ua
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