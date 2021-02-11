Изысканный вкус: соус песто готовят на основе брокколи

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 54
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 144
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6183
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1143
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 585
Фото
Все фото
14
10
10
6
6
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Как сделать соленую карамель
Как сделать соленую карамель
Американские вафли поражают цветом
Американские вафли поражают цветом
Видео
Все видео
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Витаминный салат готовят за 5 минут
Витаминный салат готовят за 5 минут
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 486
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 549
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 342
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 02:28

Изысканный вкус: соус песто готовят на основе брокколи

  Комментировать
Изысканный вкус: соус песто готовят на основе брокколи
Фото: zira.uz Время приготовления 5 минут.

Песто - соус итальянской кухни. Традиционно готовится на основе базилика, сыра и оливкового масла. Если же привычный вкус надоел к основным ингредиентам добавляют брокколи. Благодаря чему привычный вкус приобретает новые краски.

Ингредиенты:

Базилик - 1 пучок;

Оливковое масло - 150 мл;

Пармезан - 125 г

Брокколи - 125 г

Миндаль - 125 г

Куриный бульон - 60 мл

Чеснок - 6 зубцов;

Уксус - 1 ст. л.;

Молотый перец - 0,25 ч. л.;

Приготовление:

Взбить все ингредиенты в блендере до однородности. Добавить специи и подать к столу. Соус песто отлично сочетается с пастой и пиццей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Домашняя пицца: варианты вкусных начинок

Сырный соус - универсальный. Отлично сочетается с пастой, мясом, наггетсами или любимыми чипсами. Основой соуса есть сыр, а также молоко, мука и специи.

restexpert.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Изысканный вкус: соус песто готовят на основе брокколи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 33365
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 22815
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
6
 Просмотров: 18072
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 17577
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
8
 Просмотров: 15885
Кухня
Раскрыли продукт, который уменьшает проявления стресса
Раскрыли продукт, который уменьшает проявления стресса Просмотров: 657
Топ-3 супа, которые согреют в морозный день
Топ-3 супа, которые согреют в морозный день Просмотров: 810
Полезный и низкокалорийный: как приготовить суп из брокколи
Полезный и низкокалорийный: как приготовить суп из брокколи Просмотров: 18
Пряное какао отлично согревает в морозный день
Пряное какао отлично согревает в морозный день Просмотров: 18
Грибную запеканку подают со сметаной
Грибную запеканку подают со сметаной Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
7
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
Выполнить невозможно: Ермак высказался по Минских соглашениях
Голосов: 110
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть