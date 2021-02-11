Изысканный вкус: соус песто готовят на основе брокколи

Песто - соус итальянской кухни. Традиционно готовится на основе базилика, сыра и оливкового масла. Если же привычный вкус надоел к основным ингредиентам добавляют брокколи. Благодаря чему привычный вкус приобретает новые краски.
Ингредиенты:
Базилик - 1 пучок;
Оливковое масло - 150 мл;
Пармезан - 125 г
Брокколи - 125 г
Миндаль - 125 г
Куриный бульон - 60 мл
Чеснок - 6 зубцов;
Уксус - 1 ст. л.;
Молотый перец - 0,25 ч. л.;
Приготовление:
Взбить все ингредиенты в блендере до однородности. Добавить специи и подать к столу. Соус песто отлично сочетается с пастой и пиццей.
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Сырный соус - универсальный. Отлично сочетается с пастой, мясом, наггетсами или любимыми чипсами. Основой соуса есть сыр, а также молоко, мука и специи.
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