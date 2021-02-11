Изысканный вкус: соус песто готовят на основе брокколи

Фото: zira.uz Время приготовления 5 минут.

Песто - соус итальянской кухни. Традиционно готовится на основе базилика, сыра и оливкового масла. Если же привычный вкус надоел к основным ингредиентам добавляют брокколи. Благодаря чему привычный вкус приобретает новые краски.

Ингредиенты:

Базилик - 1 пучок;

Оливковое масло - 150 мл;

Пармезан - 125 г

Брокколи - 125 г

Миндаль - 125 г

Куриный бульон - 60 мл

Чеснок - 6 зубцов;

Уксус - 1 ст. л.;

Молотый перец - 0,25 ч. л.;

Приготовление:

Взбить все ингредиенты в блендере до однородности. Добавить специи и подать к столу. Соус песто отлично сочетается с пастой и пиццей.

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Сырный соус - универсальный. Отлично сочетается с пастой, мясом, наггетсами или любимыми чипсами. Основой соуса есть сыр, а также молоко, мука и специи.