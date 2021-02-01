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среда, 17 февраля 2021 02:28

Изысканный ужин: как приготовить рыбу под шампанским

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Лосось под шампанским является изысканным блюдом к праздничному столу. Она имеет не только совершенный вкус, но и дает настоящее эстетическое удовольствие. Блюдо легкая в приготовлении, но выглядит как от шеф-повара.

Автор: lady.tochka.net
  Рецепт запеченной рыбы с соусом из шампанского
Рецепт запеченной рыбы с соусом из шампанского

Ингредиенты:

2 филе лосося по 750 г

1 лимон

6 лавровых листочков

3 ст. л. оливкового масла

Для начинки:

25 г сливочного масла

1 ст. л. оливкового масла

1 луковица, мелко порезать

1 большой зубчик чеснока, мелко порезать

3 стебля сельдерея, мелко порезать

сок и цедра 1 лимона

300 г белых хлебных крошек

пучок свежей петрушки, мелко порезать

Для соуса:

15 г сливочного масла

1/2 луковицы, мелко порезать

1 зубчик чеснока, измельчить

500 мл шампанского

1/2 ч. Л. сахара

300 мл жирных сливок

3 ст. л. измельченного лука

Приготовление:

Растопить масло на медленном огне, добавить лук, чеснок и сельдерей. Готовить 8-10 минут до мягкости. Добавить лимонную цедру, лимонный сок и хлебные крошки. Посолить, поперчить, готовить на среднем огне 5 мин. Добавить петрушку, дать остыть.

На противень выложить одну часть рыбы кожей вниз. Кухонный шпагат разрезать на 6-8 веревочку длиной примерно 12 см. Пропустить их под семгой на расстоянии одной порции друг от друга. Посолить и поперчить семгу. Сверху выложить начинку, немного прижать. Посолить и поперчить второй кусок филе, выложить сверху на начинку так, чтобы кожура была сверху.

Перевязать рыбу и подложить ломтик лимона и лавровый лист. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем. Запекать в духовке 40 мин.

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Приготовить соус: растопить масло, обжарить лук и чеснок 5 мин. Влить шампанское, довести до кипения. Готовить в течение 4 мин, чтобы шампанское испарилось в половину.

Вмешать сахар и сливки, довести до кипения, готовить 3 мин. помешивая. Соус должен загустеть. Добавить лук и этим соусом полить рыбу.

Чебуреки - одна из любимых блюд крымских татар. Закуску готовят с различными начинками: фаршем, грибами, сыром. Обжаривают в большом количестве масла на сковороде.

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