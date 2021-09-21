Из чего состоит качественный белый шоколад

В состав настоящей плитки белого шоколада должно входить не менее 14% сухого молока, 20% масла какао и 3,5% молочного жира. Фото: Elli: Pexels

22 сентября - день белого шоколада. Впервые его выпустил швейцарский концерн Nestle в 1930 году. Таким образом предприятие пыталось утилизировать излишки какао-масла. Через 50 лет продукт приобрел огромную популярность среди сладкоежек со всего мира и стал на ряду с черным и молочным.

Белый шоколад изготавливают без добавления какао-бобов, в отличие от черного, из-за этого десерт по цвету напоминает молоко. Не должен содержать гидрогенизированные жиры, пальмовое масло и кондитерский жир. В составе настоящей плитки белого шоколада должно быть не менее 14% сухого молока, 20% масла какао и 3,5% молочного жира.

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Несмотря на то, что белый шоколад считают вредным и высококалорийным - в 100 г содержится около 550 ккал, имеет и полезные свойства. Все благодаря маслу какао. В нем содержится олеиновая, линоленовая и стеариновая кислота. Кроме того, витамин Е. Эти вещества положительно влияют на кожу, питают ее.

Интересные факты о шоколаде

- Самая большая плитка шоколада весила более 4 т. В длину достигала более 5 м, ширину - около 3 м, а толщина составляла 25 см.

- Деревья какао могут жить до 200 лет.

- Один кусочек шоколада, дает достаточно энергии, чтобы пройти 45 метров.

- До XIX в. шоколад был только в жидкой форме.

- Каждый год люди тратят на шоколад около 7 млрд долларов.

Норма темного шоколада в день составляет 30-50 граммов в день, утверждают диетологи. А вот белый и молочный шоколад без вреда для здоровья можно есть в количестве не более 20 граммов в день. Если же вы активно занимаетесь спортом, то норму можно увеличить в полтора раза.