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среда, 16 декабря 2020 16:32

Харчо согревает: тонкости приготовления ароматного зимнего блюда

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Харчо согревает: тонкости приготовления ароматного зимнего блюда
Как приготовить ароматное густое харчо. Фото: vilkin.pro

Зимой популярное грузинское блюдо харчо, которое напоминает густую кашу. Это наваристое блюдо из жирной говядины или баранины.

Там обязательные сливовый соус ткемали и грецкие орехи. Об этом рассказывает Марина Киричек, кулинар из Луцка.

"Харчо сдабриваю соусом ткeмaли. Можно заменить на томатную пасту, но тогда не будет сливового вкуса. Чтобы хоть немного харчо отдавало фруктами, кладу еще сушеную грушу или три сушеные сливы. Копченые не подойдут, потому перекроют весь вкус", - объясняет женщина.

Ингредиенты:

1 кг говядины на кости

1 морковка

2 луковицы

5 ст. л. круглого риса

4 зубчика чеснока

500 г измельченных грецких орехов

3 ст. л. соуса ткeмaли

1/2 стручка жгучего перца

2 ч. л. хмели-сунели

горсть порезанной петрушки

Приготовление:

Промывать говядину и варить в 3 л воды на среднем огне 2:00. Вынуть мясо и нарезать. Кости выбросить, а бульон процедить. Добавить нарезанные соломкой морковь и лук.

Положить рис, измельченные чеснок и грецкие орехи.

Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 30 мин.

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Добавить порезанный красный перец для остроты.

Приправить хмели-сунели, солью и петрушкой. Выключить огонь и настоять харчо под крышкой 10 мин.

Бутерброды на Новый год всегда востребованы. Стоит готовить несколько видов, чтобы гости выбрали кому что по вкусу.

Эта простая и вкусная закуска может быть приготовлена ​​из любых продуктов. Процесс приготовления занимает минимум времени, а потому остается время на другие заботы перед праздником. Маленькие и большие, с традиционными и экзотическими ингредиентами бутерброды станут родзинкоюноворичного стола.

Автор: Екатерина Романчук
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