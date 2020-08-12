Грушевый завтрак: тарт начиняют карамельной начинкой

Простой и эффектный тарт с грушей никого не оставит равнодушным. Его можно смаковать на завтрак или для перекуса в полдник.
В этом французском пирожковые груша гармонично сочетается с сыром, балансируя вкусы.
Также в начинку можно добавить пряную зелень: тимьян, розмарин, зеленый базилик.
Ингредиенты:
100 г сливочного масла
180 г муки
1/4 ч. л. соли
6 ст. л. воды
Для начинки:
250 г маскарпоне
70 г сыра бри
80 г сахара
2 яйца
2 ст. л. кукурузного крахмала
4 груши
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идеальный перекус: раскрыли секрет нежных сырников
Приготовление:
Кусочки холодного масла растереть с просеянной мукой в крошку. Добавить соль, ледяную воду и замесить тесто. Завернуть в пленку и положить в холодильник на полчаса.
Маскарпоне смешать с сахаром, яйцами и крахмалом. Сыр бри нарезать средними кусочками и добавить в смесь.
Груши очистить от кожуры и нарезать небольшими пластинками.
Тесто раскатать и уложить в форму диаметром 20 см, сделать бортики.
На тесто выложить кусочки груши и залить творожной смесью. Выпекать при 180 ° С 30 мин.
Летом настоящие "преступление" не приготовить малиновые маффины. Ведь это простая и одновременно вкусная выпечка. Готовится быстро. Обычно, десерт подают к чаю, холодного молока или кофе.
Комментарии