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четверг, 13 августа 2020 09:20

Грушевый завтрак: тарт начиняют карамельной начинкой

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Простой и эффектный тарт с грушей никого не оставит равнодушным. Его можно смаковать на завтрак или для перекуса в полдник.

В этом французском пирожковые груша гармонично сочетается с сыром, балансируя вкусы.

Также в начинку можно добавить пряную зелень: тимьян, розмарин, зеленый базилик.

Автор: ivona.bigmir.net
  Блюда с грушей: легкий рецепт летнего тарту
Блюда с грушей: легкий рецепт летнего тарту

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

180 г муки

1/4 ч. л. соли

6 ст. л. воды

Для начинки:

250 г маскарпоне

70 г сыра бри

80 г сахара

2 яйца

2 ст. л. кукурузного крахмала

4 груши

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Приготовление:

Кусочки холодного масла растереть с просеянной мукой в ​​крошку. Добавить соль, ледяную воду и замесить тесто. Завернуть в пленку и положить в холодильник на полчаса.

Маскарпоне смешать с сахаром, яйцами и крахмалом. Сыр бри нарезать средними кусочками и добавить в смесь.

Груши очистить от кожуры и нарезать небольшими пластинками.

Тесто раскатать и уложить в форму диаметром 20 см, сделать бортики.

На тесто выложить кусочки груши и залить творожной смесью. Выпекать при 180 ° С 30 мин.

Летом настоящие "преступление" не приготовить малиновые маффины. Ведь это простая и одновременно вкусная выпечка. Готовится быстро. Обычно, десерт подают к чаю, холодного молока или кофе.

segodnya.ua
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Дата
13
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