Гранатовая наслаждение: назвали рецепт испанской сангрии по-новому

Испанский напиток сангрия стал очень популярным в Украине. Он полюбился за простоту приготовления и нежный вкус. В нем есть алкоголь, специи и кусочки фруктов.
Яблочный или клюквенный вкус можно заменить гранатовый. Получится насыщенный напиток, который быстро приготовить дома.
Ингредиенты:
1 чашка зеленого чая (охлажденного)
1 чашка гранатового сока
1/2 чашки бренди
1/2 чашки джина
60 мл коричного сиропа
750 мл белого сухого вина
1 яблоко
1 груша
1 апельсин
3 палочки корицы
1 чашка газированной воды
палочка корицы
Приготовление:
Смешать зеленый чай, гранатовый сок, бренди, джин и сироп из корицы.
Налить полную бутылку сухого белого вина.
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Порезать грушу и апельсин кусочками и добавить в кувшин. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь.
Перед подачей сангрии, налить в нее газированную воду. Подавать в стаканах со льдом с палочкой корицы.
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