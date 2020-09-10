Гранатовая наслаждение: назвали рецепт испанской сангрии по-новому

Испанский напиток сангрия стал очень популярным в Украине. Он полюбился за простоту приготовления и нежный вкус. В нем есть алкоголь, специи и кусочки фруктов.

Яблочный или клюквенный вкус можно заменить гранатовый. Получится насыщенный напиток, который быстро приготовить дома.

Автор: lifehacker.ru Сангрию подают с гранатовым соком и апельсинами

Ингредиенты:

1 чашка зеленого чая (охлажденного)

1 чашка гранатового сока

1/2 чашки бренди

1/2 чашки джина

60 мл коричного сиропа

750 мл белого сухого вина

1 яблоко

1 груша

1 апельсин

3 палочки корицы

1 чашка газированной воды

палочка корицы

Приготовление:

Смешать зеленый чай, гранатовый сок, бренди, джин и сироп из корицы.

Налить полную бутылку сухого белого вина.

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Порезать грушу и апельсин кусочками и добавить в кувшин. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь.

Перед подачей сангрии, налить в нее газированную воду. Подавать в стаканах со льдом с палочкой корицы.

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