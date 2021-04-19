Фруктовый крем от Сальвадора Дали: рецепт

Сальвадор Дали с детства мечтал стать кулинаром

Сальвадор Дали был довольно продуктивным художником. Сам он говорил, что в детстве мечтал быть кулинаром, и только в 60 лет его мечта осуществилась. Ведь он издал книгу с собственными рецептами и сюрреалистическими иллюстрациями. Предлагаем вам десерт от Дали. А о его связи с модой читайте в нашей статье.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 банка виноградного сока (примерно 0,5 литра)

1 банка абрикосового сока (примерно 0,5 литра)

8 столовых ложек манной крупы

100 г сахарной пудры

100 жирных сливок

200 г слив с коньяком (по желанию)

Для взбитых сливок

140 г жирных сливок

50 г сахарной пудры

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вылейте виноградный сок и абрикосовый сок в кастрюлю. Доведите до кипения, а затем добавьте манку в жидкость. Перемешайте деревянной ложкой и кипятите 5 минут.

Добавьте сливки и снимите с огня. Когда смесь станет теплой, перемешайте, чтобы дать отстояться. Затем можно добавить сливы, нарезанные кусочками (можно и без них). Вылейте смесь в неглубокую посуду и поставьте в холодильник.

Чтобы приготовить взбитые сливки, взбейте сахарную пудру со сливками. Если вы готовите их заранее, то положите в сито, чтобы из молока стекло масло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Картофель в зеленом соусе от Фриды Кало: рецепт

При подаче используйте взбитые сливки для украшения.

Сальвадор Дали известен как великий сюрреалист, кинематографист-экспериментатор и автор декораций для фильма Альфреда Хичкока "Заворожённый", однако не каждый знает о его детской мечте носить колпак шеф-повара. Вместе с женой Галой он устраивал званые ужины с экстравагантными угощениями, а в 1973 году выпустил собственную кулинарную книгу "Les Diners de Gala" с 12 живописными работами, графическими зарисовками и 136 рецептами.