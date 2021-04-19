Фантазия впечатляет: женщина выпекает торты в виде мультяшных героев

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Аманда обожает выпекать сладости. Единственное, чем отличается от других кондитеров - оригинальной презентацией собственных десертов. Ее торты поражают с первого взгляда. Их изготавливает в форме героев из любимых мультфильмов: Шрека, Майк Вазовский тому подобное. Реалистичность некоторых персонажей даже пугает, настолько качественно и умело они сделаны.

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Свои работы женщина публикует в социальных сетях. Там за ее талантом следит около 15 тысяч подписчиков. Многие в восторге от кулинарного таанта Аманды.

На Пасху не только красят яйца и пекут различные куличи, не менее популярные и торты. Их украшают не как обычно, люди стараются максимально придерживаться тематики праздника.