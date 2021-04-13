Похвастаться перед родней: как стильно украсить пасхальный стол

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Пасхальный стол является украшением всего торжества. Его декор начинается с выбора цвета. Скатерть - основа стола, которая продиктует цветовую гамму сервировки. Если она яркая, тогда вы создаете красочную историю.

Некоторые хотят яркий красочный стол, другие же остаются сторонниками сочетание всего двух цветов. Весенними комбинациями являются желто-бело-зеленые. Например, мимоза, тюльпаны и сухие ветви. Двухцветные варианты упростят создание праздничных композиций.

В натуральном пасхальном столе должны преобладать светлые, дымчатые и теплые оттенки зеленого, синий и розовый, а также коричневый в кофейно-молочном варианте, серый с оттенком коричневого, бежевый.

Альтернативой цветочных композиций могут стать пасхальные дерева. На веточки подвешивают цветные ленты, крепят искусственные цветы и игрушки птиц. Пасхальный стол украсят вкусные шоколадные яйца и яично-шоколадные свечи, которые традиционно являются частью праздника. Декоративным оформлением есть пасхальные украшения: пустые расписные яйца на веточках, статуэтки кроликов с яйцами.

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При выборе аксессуаров стоит ориентироваться на изделия из натуральных материалов, таких как необработанное дерево. Например, кора, палки, куски дерева, плетения, джутовый шпагат.

На пасхальном столе в деревенском стиле хватает в аксессуарах, таких как баночки с пасхальными яйцами с декоративными крышками или прозрачные купола с деревянными или металлическими подставками.

Если вы хотите создать пасхальную композицию в стиле кантри, вы можете выбрать классическую белую скатерть или отказаться от покрытия столешницы. Поставить посуду на деревянный стол вместе с декоративными безделушками - фарфоровые или деревянные фигурки пасхальных кроликов и цыплят.

Светлые кухни очень популярны, потому что выглядят просторными и снимают нервное напряжение. Но белый цвет в качестве основного фона формирует впечатление стерильности. Дизайнеры советуют использовать в качестве альтернативного варианта цвета из палитры слоновая кость или айвори, которые представляют собой хорошее сочетание белого с желтым, розовым, бежевым, персиковым. Подобное цветовое решение создает очень уютную и комфортную атмосферу, прекрасно комбинируется с другими оттенками и считается универсальным по отношению к интерьерных стилей.