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четверг, 31 декабря 2020 11:35

Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом новогоднего салата

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Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом новогоднего салата
Салат оливье делают с грибами и курицей. Фото: klopotenko.com

Кулинарный блогер и победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом салата оливье.

Он предложил сделать его с грибами и курицей. Рецепт выложил на своем сайте.

"Ни один Новый год не обходится без этого салата. Если вы думали, что я его проигнорирует, то вот, держите - оливье с запеченными грибами", - написал кулинар.

Состав: 250 г шампиньонов, 1 ст. л растительного масла, 1 лавровый лист, 3 горошины душистого перца, 400-500 г куриного филе, 4 яйца, 1 банка зеленого горошка, 4 соленых огурца, 3 отварных картофеля в мундире, 2 отварной моркови, 3 ст. л домашнего майонеза, по вкусу соль и перец.

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Способ приготовления:
1. Вымытые и сухие грибы положите в форму для запекания и полейте 1 ст. л растительного масла. Добавьте соль по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте грибы запекать в течение 20 минут.
2. Картофель нужно сварить в "мундире", очистить и нарезать средними кубиками.
3. Морковь также отварите, очистите от кожуры и нарежьте кубиками как картофель.
4. Куриное филе положите в сотейник с подсоленной водой, лавровым листом и душистым перцем. Необходимо варить его 25 минут после кипения.
5. Очистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте кубиками.
6. По готовности куриное филе нужно охладить и нарезать небольшим кубиком.
7. Готовые грибы также нарежьте кубиками.
8. То же самое сделайте с солеными огурцами.

Все ингредиенты перемешайте в емкости вместе с консервированным горошком. Заправьте салат домашним майонезом, солью и перцем и снова перемешайте.

Оливье бывает с курицей или рыбой, украшенный икрой или просто зеленью. Салат должен быть максимально приближенным к первому классическому рецепту или диетическим или вегетарианским. Вот Елизавета Глинская делает его с говяжьим языком и домашним майонезом.

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