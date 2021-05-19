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среда, 19 мая 2021 09:19

Експертка назвала идеальное блюдо для хорошего настроения за 10 мин.

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Запеченная скумбрия на мангале поднимает настроение. А ее приготовления занимает около 10 мин.

Об этом заявила кулинарный эксперт Татьяна Литвинова.

Автор: lady.tochka.net
  Блюда на мангале: как вкусно приготовить скумбрию
Блюда на мангале: как вкусно приготовить скумбрию

"Скумбрия - доступная рыба и настоящий кладезь витаминов. Она полезна как женщинам, так и мужчинам. Улучшает состояние кожи, волос и настроения. Поэтому как только подкрадывается депрессия - ешьте скумбрию. Чтобы не испортить ее вкус горечью, то не добавляйте лимона. Разве что немного апельсинового сока, горчицу и специи", - советует Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

1/2 апельсина

2 скумбрии

1/2 ч. л. цедры апельсина

1 ч. л. соли

1 ст. л. горчицы

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Приготовление:

Для маринада из апельсина выжать сок и снять цедру. Добавить соль, горчицу, специи, перемешать.

Помыть рыбу, почистить, разделить пополам. Погрузить филе рыбы в маринад, оставить на 20 мин.

Завернуть рыбу в фольгу, выложить на уголь. Готовить 10 мин. Выложить на тарелку.

Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты в случае стресса и депрессии могут еще больше обострить эмоции, с которыми трудно справиться, и привести к набору веса. В то же время определенные продукты помогут вам с легкостью справиться со стрессом, не жертвуя при этом талией.

Что нельзя есть при стрессе и депрессии - далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
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