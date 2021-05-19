Експертка назвала идеальное блюдо для хорошего настроения за 10 мин.

Запеченная скумбрия на мангале поднимает настроение. А ее приготовления занимает около 10 мин.
Об этом заявила кулинарный эксперт Татьяна Литвинова.
"Скумбрия - доступная рыба и настоящий кладезь витаминов. Она полезна как женщинам, так и мужчинам. Улучшает состояние кожи, волос и настроения. Поэтому как только подкрадывается депрессия - ешьте скумбрию. Чтобы не испортить ее вкус горечью, то не добавляйте лимона. Разве что немного апельсинового сока, горчицу и специи", - советует Татьяна Литвинова.
Ингредиенты:
1/2 апельсина
2 скумбрии
1/2 ч. л. цедры апельсина
1 ч. л. соли
1 ст. л. горчицы
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Приготовление:
Для маринада из апельсина выжать сок и снять цедру. Добавить соль, горчицу, специи, перемешать.
Помыть рыбу, почистить, разделить пополам. Погрузить филе рыбы в маринад, оставить на 20 мин.
Завернуть рыбу в фольгу, выложить на уголь. Готовить 10 мин. Выложить на тарелку.
Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты в случае стресса и депрессии могут еще больше обострить эмоции, с которыми трудно справиться, и привести к набору веса. В то же время определенные продукты помогут вам с легкостью справиться со стрессом, не жертвуя при этом талией.
Что нельзя есть при стрессе и депрессии - далее в статье.
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