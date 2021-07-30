Дьявольские яйца Опры Уинфри: ведущая поделилась семейным рецептом

Американская ведущая Опра Уинфри готовит острые яйца. Это семейный рецепт пикантной закуски, которая вкусно дополнит любой праздничный стол. Для хозяек это идеальный вариант, потому что можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов.
Об этом пишет Food.
Ингредиенты:
12 яиц
3 ч. л. майонеза
2 ч. л. горчицы
0,5 ч. л. острого соуса
несколько капель лимонного сока
0,5 ч. л. хрена
2 ч. л. измельченной петрушки
2 ч. л. паприки
Приготовление:
Яйца сварить вкрутую, каждое разрезать пополам. Вынуть желтки и измельчить с другими ингредиентами.
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В полученную массу добавить в яичный белок и посыпать петрушкой с паприкой.
Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 1 час.
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