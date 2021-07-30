Дьявольские яйца Опры Уинфри: ведущая поделилась семейным рецептом

Пикантные яйца фаршируют горчицей и острым перцем. Фото: ukr.media

Американская ведущая Опра Уинфри готовит острые яйца. Это семейный рецепт пикантной закуски, которая вкусно дополнит любой праздничный стол. Для хозяек это идеальный вариант, потому что можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов.

Об этом пишет Food.

Ингредиенты:

12 яиц

3 ч. л. майонеза

2 ч. л. горчицы

0,5 ч. л. острого соуса

несколько капель лимонного сока

0,5 ч. л. хрена

2 ч. л. измельченной петрушки

2 ч. л. паприки

Приготовление:

Яйца сварить вкрутую, каждое разрезать пополам. Вынуть желтки и измельчить с другими ингредиентами.

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В полученную массу добавить в яичный белок и посыпать петрушкой с паприкой.

Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 1 час.

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