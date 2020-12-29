Домашний майонез для рождественских блюд готовят 10 минут

Магазинный майонез - вредный продукт из-за содержания модифицированного крахмала и химических добавок. Однако ни один праздничный салат не может обойтись без этого соуса.
Его можно самостоятельно приготовить. Для этого понадобятся доступные ингредиенты и 10 минут времени.
Ингредиенты:
Яйца - 5 шт.
Масло - 200 мл
Уксус или лимонный сок - 1 ст. л
Горчица - 1 ст. л
Соль, сахар - по вкусу
Приготовление:
Отделить желток от белка. В майонез пойдет только яичный желток. Сбить его миксером на средней скорости.
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Понемногу добавить масло и каждую порцию масла тщательно взбить, пока соус не загустеет.
Затем добавить в соус соль, сахар, горчицу, уксус или лимонный сок. Опять тщательно взбить соус.
Домашний майонез - скоропортящийся продукт, поэтому лучше его принять сразу. Хранить майонез можно в закрытой емкости в холодильнике не более 36 часов.
Салаты часто делают с мясом. Оно считается особенно ценным продуктом, обеспечивает человеческий организм белком животного происхождения. С помощью белка укрепляются мышцы, происходит строение клеток. В случае дефицита у человека появляется усталость, нарушения работы организма в целом.
Как выбрать свежее мясо, далее в статье.
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