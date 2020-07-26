Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь

Фото: boredpanda.com

Турецкий кондитер Туби Гекил делает очень реалистичные торты самых разнообразных форм.

Об этом пишет Вoredpanda.

Десерты девушки сделаны в виде фруктов, цветов, ваз, тапочек и даже голов знаменитостей.

Женщина готовит торты в виде повседневных вещей - обувь, полотенец, кошелька и даже сырых куриных голеней. Сладости такие реалистичные, что трудно поверить в то, что это десерты.

Секрет становится понятным, только если его разрезать.

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Женщина занимается выпечкой 20 лет и на своем пути собрала награды и трофеи. Она - начальник национальной команды Федерации шеф-поваров Турции. У нее есть и пекарня, и собственная академия выпечки под названием "Торт Красной розы". Там она помогает другим превращать торты на реальность, а реальность - на торты.

Натали Сайдерсерф из Остина штата Техас делает реалистичные мультипликационные десерты. Они совсем не похожи традиционные вкусности. Изделия этой американки бьют все рекорды креатива и реалистичности исполнения. Кроме образов героев популярных фильмов и сериалов, она создает и то совсем страшное. Например, большое впечатление в сети произвел ее жуткий торт под названием "Пока смерть не разлучит нас", где изображены отрубленные головы парня и девушки.