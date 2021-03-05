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пятница, 05 марта 2021 15:10

Десерты на 8 марта: назвали 3 легкие блюда

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На 8 Марта хочется создать праздничное настроение. Это можно сделать не только цветами, но и сладостями.

Мы собрали тройку вкусными, но легких в приготовлении десертов. Например, воздушный шоколадный мусс с ванилью, нежную панна кота с клубничным желе и персиково-сметанное желе.

Они понадобятся для тех, кто ищет подарки в последний момент.

Панна кота с клубникой

Автор: reczepty.blogspot.com
 

ингредиенты:

Для сливочного желе:

Сливки 20% - 400 мл

Порошковый желатин - 1 ст. л.

Сахар - 70 г

Молоко - 100 мл

Для клубничного желе:

Клубника - 200 г

Сахар - 50 г

Желатин - 2 ч. л.

Клубника или мята - для украшения

Приготовление:

Желатин залить 4 ст. л. холодной воды и оставить на 5 мин. Сливки и молоко влить в небольшую кастрюлю, добавить сахар. Довести до кипения, снять с огня и налить смесь в миску с желатином и размешать до растворения. Разлить смесь в четыре бокала. Дать остыть до комнатной температуры и отправить в холодильник на 3 часа.

Приготовить клубничное желе. Желатин залить 2 ст. л. воды и дать набухнуть в течение 5 мин. Клубнику положить в кастрюлю, добавить сахар и 3 ст. л. воды. Варить, помешивая, до растворения сахара. Взбить ягоды в пюре с помощью блендера. Влить горячее пюре в миску с желатином и размешать до полного растворения. Дать остыть до комнатной температуры.

Вылить клубничную массу поверх панна кота и поставить в холодильник.

Шоколадный мусс

Автор: jisty.com.ua
 

Ингредиенты:

Черный шоколад - 120 г

Сливочное масло - 30 г

Крепкий кофе - 2 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 60 г

Ванильный экстракт - 1/2 ч. л.

Сливки - 120 мл

Приготовление:

Сложить в миску шоколад и сливочное масло, добавить кофе. Растопить все в микроволновой печи и перемешать, чтобы получилась однородная гладкая масса. Дать остыть в течение нескольких минут.

Добавить в шоколадную смесь яичные желтки и перемешать. Взбить яичные белки до появления пены. Добавить половину сахара и взбить до крепких пиков. Отложить в сторону.

В отдельной миске взбить холодные сливки, добавив сахар и ванильный экстракт.

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Достать шоколадную смесь из холодильника и вмешать несколько ложек взбитых белков, чтобы размягчить массу.

Затем добавить остальные белков и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.

Добавить взбитые сливки и еще раз перемешать. Выложить шоколадный мусс в шесть креманок. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы десерт остыл.

Украсить шоколадный мусс ягодами, тертым шоколадом или дополнительной порцией взбитых сливок.

Персиковый десерт с желе и взбитыми сливками

Автор: freepik.com
 

Ингредиенты:

Консервированные персики - 480 мл

персиковый сок

1 упаковка порошкового персикового желе

Для крема:

Сливки 35% - 200 мл

Сметана - 200 мл

Сахар - 3 ст. л.

1 пакет загустителя для сливок

Приготовление:

Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов.

Сироп от персиков смешать с персиковым соком, чтобы получилось 300 мл. Прогреть и добавить порошковое персиковое желе. Перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.

Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить. Выложить крем этаж желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами.

Елизавета Глинская посоветовала приготовить весенний салат из свеклы. Он легок в исполнении и витаминный. Для его приготовления вам потребуется несколько минут, если заранее сварить столовую свеклу.

Его вкус обогатит сыр фета и кедровые орехи.

lifestyle.segodnya.ua
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Дата
05
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