Десерты на 8 марта: назвали 3 легкие блюда

На 8 Марта хочется создать праздничное настроение. Это можно сделать не только цветами, но и сладостями.
Мы собрали тройку вкусными, но легких в приготовлении десертов. Например, воздушный шоколадный мусс с ванилью, нежную панна кота с клубничным желе и персиково-сметанное желе.
Они понадобятся для тех, кто ищет подарки в последний момент.
Панна кота с клубникой
ингредиенты:
Для сливочного желе:
Сливки 20% - 400 мл
Порошковый желатин - 1 ст. л.
Сахар - 70 г
Молоко - 100 мл
Для клубничного желе:
Клубника - 200 г
Сахар - 50 г
Желатин - 2 ч. л.
Клубника или мята - для украшения
Приготовление:
Желатин залить 4 ст. л. холодной воды и оставить на 5 мин. Сливки и молоко влить в небольшую кастрюлю, добавить сахар. Довести до кипения, снять с огня и налить смесь в миску с желатином и размешать до растворения. Разлить смесь в четыре бокала. Дать остыть до комнатной температуры и отправить в холодильник на 3 часа.
Приготовить клубничное желе. Желатин залить 2 ст. л. воды и дать набухнуть в течение 5 мин. Клубнику положить в кастрюлю, добавить сахар и 3 ст. л. воды. Варить, помешивая, до растворения сахара. Взбить ягоды в пюре с помощью блендера. Влить горячее пюре в миску с желатином и размешать до полного растворения. Дать остыть до комнатной температуры.
Вылить клубничную массу поверх панна кота и поставить в холодильник.
Шоколадный мусс
Ингредиенты:
Черный шоколад - 120 г
Сливочное масло - 30 г
Крепкий кофе - 2 ст. л.
Яйца - 2 шт.
Сахар - 60 г
Ванильный экстракт - 1/2 ч. л.
Сливки - 120 мл
Приготовление:
Сложить в миску шоколад и сливочное масло, добавить кофе. Растопить все в микроволновой печи и перемешать, чтобы получилась однородная гладкая масса. Дать остыть в течение нескольких минут.
Добавить в шоколадную смесь яичные желтки и перемешать. Взбить яичные белки до появления пены. Добавить половину сахара и взбить до крепких пиков. Отложить в сторону.
В отдельной миске взбить холодные сливки, добавив сахар и ванильный экстракт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К 8 марта "Кошечка" столичного зоопарка готовят вечеринку со сладостями
Достать шоколадную смесь из холодильника и вмешать несколько ложек взбитых белков, чтобы размягчить массу.
Затем добавить остальные белков и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.
Добавить взбитые сливки и еще раз перемешать. Выложить шоколадный мусс в шесть креманок. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы десерт остыл.
Украсить шоколадный мусс ягодами, тертым шоколадом или дополнительной порцией взбитых сливок.
Персиковый десерт с желе и взбитыми сливками
Ингредиенты:
Консервированные персики - 480 мл
персиковый сок
1 упаковка порошкового персикового желе
Для крема:
Сливки 35% - 200 мл
Сметана - 200 мл
Сахар - 3 ст. л.
1 пакет загустителя для сливок
Приготовление:
Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов.
Сироп от персиков смешать с персиковым соком, чтобы получилось 300 мл. Прогреть и добавить порошковое персиковое желе. Перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.
Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить. Выложить крем этаж желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами.
Елизавета Глинская посоветовала приготовить весенний салат из свеклы. Он легок в исполнении и витаминный. Для его приготовления вам потребуется несколько минут, если заранее сварить столовую свеклу.
Его вкус обогатит сыр фета и кедровые орехи.
Комментарии