Что приготовить на обед: топ-3 аппетитных блюда

Приготовить вкусный и оригинальный обед просто. Главное иметь в запасе немного времени и проверенные рецепты, которые точно не подведут. Мы подобрали топ-3 сытных блюда, которые удивят всех членов семьи.
Мясо по-французски
Ингредиенты:
Мякоть свинины - 700 г
Помидор - 2 шт.
Лук - 1 шт.
Чеснок - 3 зубца
Твердый сыр - 150 г
Сметана - 100 г
Специи - по вкусу
Зелень - по вкусу
Масло - по вкусу
Приготовление:
Мясо нарезать на кусочки толщиной около сантиметра и отбить молотком. Добавить специи. Выложить в форму для запекания, слегка смазав ее маслом. Сверху добавить - нарезанный лук, смазать сметаной смешанной с чесноком. Выложить измельченные полукольцами помидоры и посыпать тертым сыром. Запекать при 180 градусах в течение 30-40 минут. Перед подачей украсить блюдо петрушкой.
Печеночные оладьи
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добавляют водку: секрет приготовления хрустящих чебуреков
Ингредиенты:
Куриная печень - 500 г
Лук - 1 шт.
Яйцо - 1 шт.
Мука - 4 ст. л.
Соль, перец - по вкусу
Масло - 3 ст. л.
Приготовление:
Очищенную печень и лук пропустить через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать. На разогретую сковороду выложить ложкой тесто. Жарить на среднем огне до золотистого цвета. Подавать со сметаной.
Мясные пальчики
Ингредиенты:
Свинина - 500 г.
Сыр - 50 г
Укроп свежий - 15 г
Соль поваренная - по вкусу
Смесь перцев молотых по вкусу.
Яйцо куриное - 1 шт.
Сухари панировочные - 100 г.
Мука пшеничная - 100 г
Масло для жарки.
Приготовление:
Нарезать стейками мясо и отбить молотком. Внутреннюю часть каждого куска поперчить и посолить. Для начинки натереть сыр и нарезать укроп, смешать с зеленью. На низ мясной отбивной положить столовую ложку начинки. Свернуть свинину в форме рулета. Чтобы начинка не вытекала, мясные края слегка заправить внутрь, как в блинах. Взбить яйцо с солью, погрузить в кляр рулетики. Обвалять пальчики в муке и в панировочных сухарях. Жарить на разогретой сковороде со всех сторон по 5 минут. Затем выложить в форму для запекания, на дно налить немного воды и запекать 40 минут при 180 градусах.
Обычный ужин может стать французским, если запечь тарт. Это открытый пирог с начинкой. Он хорошо согревает в холодную погоду. Блюдо отменно сочетается с бокалом белого сухого вина.
Комментарии