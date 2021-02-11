Что приготовить на обед: топ-3 аппетитных блюда

Приготовить вкусный и оригинальный обед просто. Главное иметь в запасе немного времени и проверенные рецепты, которые точно не подведут. Мы подобрали топ-3 сытных блюда, которые удивят всех членов семьи.

Мясо по-французски

Автор: kopilka-kulinara.ru Время приготовления 40 минут.

Ингредиенты:

Мякоть свинины - 700 г

Помидор - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 3 зубца

Твердый сыр - 150 г

Сметана - 100 г

Специи - по вкусу

Зелень - по вкусу

Масло - по вкусу

Приготовление:

Мясо нарезать на кусочки толщиной около сантиметра и отбить молотком. Добавить специи. Выложить в форму для запекания, слегка смазав ее маслом. Сверху добавить - нарезанный лук, смазать сметаной смешанной с чесноком. Выложить измельченные полукольцами помидоры и посыпать тертым сыром. Запекать при 180 градусах в течение 30-40 минут. Перед подачей украсить блюдо петрушкой.

Печеночные оладьи

Автор: smachni-recepti.pp.ua Время приготовления 30 минут.

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Ингредиенты:

Куриная печень - 500 г

Лук - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Мука - 4 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Масло - 3 ст. л.

Приготовление:

Очищенную печень и лук пропустить через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать. На разогретую сковороду выложить ложкой тесто. Жарить на среднем огне до золотистого цвета. Подавать со сметаной.

Мясные пальчики

Автор: ua.depositphotos.com Время запекания 40 минут.

Ингредиенты:

Свинина - 500 г.

Сыр - 50 г

Укроп свежий - 15 г

Соль поваренная - по вкусу

Смесь перцев молотых по вкусу.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сухари панировочные - 100 г.

Мука пшеничная - 100 г

Масло для жарки.

Приготовление:

Нарезать стейками мясо и отбить молотком. Внутреннюю часть каждого куска поперчить и посолить. Для начинки натереть сыр и нарезать укроп, смешать с зеленью. На низ мясной отбивной положить столовую ложку начинки. Свернуть свинину в форме рулета. Чтобы начинка не вытекала, мясные края слегка заправить внутрь, как в блинах. Взбить яйцо с солью, погрузить в кляр рулетики. Обвалять пальчики в муке и в панировочных сухарях. Жарить на разогретой сковороде со всех сторон по 5 минут. Затем выложить в форму для запекания, на дно налить немного воды и запекать 40 минут при 180 градусах.

Обычный ужин может стать французским, если запечь тарт. Это открытый пирог с начинкой. Он хорошо согревает в холодную погоду. Блюдо отменно сочетается с бокалом белого сухого вина.