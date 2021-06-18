Что приготовить на гриле: раскрыли популярные рецепты

Дачный сезон в разгаре. Это означает, что украинцы стали массово готовить блюда на открытом огне. Этому не стоит удивляться, ведь поджаренные на гриле овощи, любое мясо или рыба имеют не только аппетитный вид и невероятный вкус, но и аромат, который способен свести с ума всех соседей.
Скумбрия с лимоном
Ингредиенты:
скумбрия - 450 г
лимон - 0.5 шт.
чеснок - 1 зубец
молотый кориандр - 2 ч. л.
розмарин или укроп - несколько веточек
оливковое масло - 2 ч. л.
соль, молотый черный перец - по вкусу
Приготовление:
Очищенную скумбрию разрезать вдоль брюшка, удалить внутренности и позвоночник с ребрами. Подрезать мясо ножом, чтобы измельчить кости, оставшиеся. Добавить специи. Натереть измельченным чесноком, изнутри - молотым кориандром. Сбрызнуть соком лимона. Положить внутрь веточки розмарина или укропа, закрыть брюшко. Посыпать кориандром. Смазать оливковым маслом. Выложить на решетку, жарить 10-15 минут на умеренно горячих углях. Можно скрепить рыбу вымоченными в воде зубочистками.
Свиные ребрышки на мангале
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Ингредиенты:
свиные ребра - 1,5 кг
пиво светлое - 150 мл
сахар - 50 г
лимонный сок - 30 г
чеснок - 5 г
корень имбиря - 20 г
перец чили - 5 г
кетчуп - 100 г
кинза - 15 г
Приготовление:
Для маринада смешать измельченный чеснок и имбирь, а также кинзу и перец чили. В отдельной посуде соединить пиво, лимонный сок, соевый соус, кетчуп, сахар и перец. После этого добавить в пиво чеснок, имбирь, чили и кинзу. Замариновать в этой смеси свиные ребрышки, поставить на ночь в холодильник. После этого обжарить их на огне с двух сторон в течение 30-40 минут.
Куриные крылышки на мангале с паприкой и медом
Ингредиенты:
куриные крылышки - 1 кг
горчица - 2 ч. л.
паприка - 2 ч. л.
мед - 3 ст. л.
масло - 2 ст. л.
соевый соус - 3 ст. л.
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Смешать все ингредиенты для маринада. Смазать очищенные крылышки получено смесью и выдержать в холодильнике в течение двух часов. Обжаривать на гриле на протяжении 20 мин.
Залог вкусного, сочного и ароматного шашлыка - маринад. Его рецептов множество. Чего только не добавляют, чтобы разнообразить и усовершенствовать вкус. В то же время профессиональные повара утверждают, соли и перца будет достаточно, чтобы мясо получилось безупречным.
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