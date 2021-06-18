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воскресенье, 20 июня 2021 02:28

Что приготовить на гриле: раскрыли популярные рецепты

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Дачный сезон в разгаре. Это означает, что украинцы стали массово готовить блюда на открытом огне. Этому не стоит удивляться, ведь поджаренные на гриле овощи, любое мясо или рыба имеют не только аппетитный вид и невероятный вкус, но и аромат, который способен свести с ума всех соседей.

Скумбрия с лимоном

Автор: © Depositphotos
  Скрепить рыбу можно замоченными в воде зубочистками.
Скрепить рыбу можно замоченными в воде зубочистками.

Ингредиенты:

скумбрия - 450 г

лимон - 0.5 шт.

чеснок - 1 зубец

молотый кориандр - 2 ч. л.

розмарин или укроп - несколько веточек

оливковое масло - 2 ч. л.

соль, молотый черный перец - по вкусу

Приготовление:

Очищенную скумбрию разрезать вдоль брюшка, удалить внутренности и позвоночник с ребрами. Подрезать мясо ножом, чтобы измельчить кости, оставшиеся. Добавить специи. Натереть измельченным чесноком, изнутри - молотым кориандром. Сбрызнуть соком лимона. Положить внутрь веточки розмарина или укропа, закрыть брюшко. Посыпать кориандром. Смазать оливковым маслом. Выложить на решетку, жарить 10-15 минут на умеренно горячих углях. Можно скрепить рыбу вымоченными в воде зубочистками.

Свиные ребрышки на мангале

Автор: Malidate Van from Pexels
  Ребрышки подают с томатами и любимым соусом.
Ребрышки подают с томатами и любимым соусом.

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Ингредиенты:

свиные ребра - 1,5 кг

пиво светлое - 150 мл

сахар - 50 г

лимонный сок - 30 г

чеснок - 5 г

корень имбиря - 20 г

перец чили - 5 г

кетчуп - 100 г

кинза - 15 г

Приготовление:

Для маринада смешать измельченный чеснок и имбирь, а также кинзу и перец чили. В отдельной посуде соединить пиво, лимонный сок, соевый соус, кетчуп, сахар и перец. После этого добавить в пиво чеснок, имбирь, чили и кинзу. Замариновать в этой смеси свиные ребрышки, поставить на ночь в холодильник. После этого обжарить их на огне с двух сторон в течение 30-40 минут.

Куриные крылышки на мангале с паприкой и медом

Автор: Omar Mahmood from Pexels
  Крылышки маринуют в течение двух часов.
Крылышки маринуют в течение двух часов.

Ингредиенты:

куриные крылышки - 1 кг

горчица - 2 ч. л.

паприка - 2 ч. л.

мед - 3 ст. л.

масло - 2 ст. л.

соевый соус - 3 ст. л.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Смешать все ингредиенты для маринада. Смазать очищенные крылышки получено смесью и выдержать в холодильнике в течение двух часов. Обжаривать на гриле на протяжении 20 мин.

Залог вкусного, сочного и ароматного шашлыка - маринад. Его рецептов множество. Чего только не добавляют, чтобы разнообразить и усовершенствовать вкус. В то же время профессиональные повара утверждают, соли и перца будет достаточно, чтобы мясо получилось безупречным.

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