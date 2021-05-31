Что приготовить из куриного филе: три блюда, которые разнообразят любой обед

Куриное филе - низкокалорийный продукт с которого можно приготовить сотни различных, вкусных, а главное полезных блюд. Прекрасно сочетается с овощами, пастой и различными крупами.
Запеченная паста с курицей и перцем
Ингредиенты:
паста - 275 г
оливковое масло - 2 ст. л.
лук - 1 шт.
смеси специй (паприка, чили, соль с добавками) - 1 ч. л.
филе куриных окорочков - 500 г
томатная паста - 1 ст. л.
томатный соуса для пасты - 1 б.
чеддер - 75 г
натуральный йогурт - по вкусу
Приготовление:
Отварить пасту в кипящей, подсоленной воде до готовности. Нагреть оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарить нарезанные полосками филе пять минут, до золотистого цвета, переложить на тарелку. Добавить в сковороду измельченный лук и нарезать средними кусками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около восьми минут. Всыпать смесь приправ, перемешать. Готовить одну минуту, а затем поставить курицу в сковороду, добавить томатное пюре и 50 мл воды. Готовить на медленном огне несколько минут, затем добавить макароны и перемешать. Разогреть духовку в режиме гриль до средней температуры. Перевести пасту в форму для запекания, посыпать тертым сыром и поставить в духовку запекаться до золотистого цвета.
Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой
Ингредиенты:
куриное филе - 600 г
лук - 1 шт.
сметана 20% - 200 г
томатная паста - 1 ст. л.
соль, перец, растительное масло - по вкусу
Приготовление:
Очищенное филе нарезать ломтиками, слегка отбить, накрыв пищевой пленкой. Измельчить лук. Обжарить на разогретой сковороде в течение 5 мин, добавить мясо и готовить до появления румяной корочки семь-десять минут. Всыпать специи. Отдельно соединить сметану с томатной пастой, залить куриное филе, накрыть крышкой и тушить бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут. Подать с картофельным пюре, макаронами или рисом.
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Кускус в мультиварке с куриным филе и овощами
Ингредиенты:
кускус - 350 г
куриное филе - 500 г
цукини - 1 шт.
баклажан - 1 шт.
морковь - 1 шт.
перец - 1 шт.
лук - 1 шт.
масло, соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки 12 минут в режиме "Жарка". Нарезать овощи кубиком. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на десять минут для набухания под закрытой крышкой. Перемешать и сразу подавать к столу.
На завтрак можно приготовить японскую пиццу с курицей или ветчиной. Это блюдо называется окономияки или проще - капустные оладьи. Они готовятся быстро, поэтому подойдут и для легкого обеда или ужина. В Японии окономияки настолько популярны, что существуют специальные соусы к ним.
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