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вторник, 01 июня 2021 02:28

Что приготовить из куриного филе: три блюда, которые разнообразят любой обед

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Что приготовить из куриного филе: три блюда, которые разнообразят любой обед
Время запекания 10 минут. Фото: picantecooking.com

Куриное филе - низкокалорийный продукт с которого можно приготовить сотни различных, вкусных, а главное полезных блюд. Прекрасно сочетается с овощами, пастой и различными крупами.

Запеченная паста с курицей и перцем

Ингредиенты:

паста - 275 г

оливковое масло - 2 ст. л.

лук - 1 шт.

смеси специй (паприка, чили, соль с добавками) - 1 ч. л.

филе куриных окорочков - 500 г

томатная паста - 1 ст. л.

томатный соуса для пасты - 1 б.

чеддер - 75 г

натуральный йогурт - по вкусу

Приготовление:

Отварить пасту в кипящей, подсоленной воде до готовности. Нагреть оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарить нарезанные полосками филе пять минут, до золотистого цвета, переложить на тарелку. Добавить в сковороду измельченный лук и нарезать средними кусками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около восьми минут. Всыпать смесь приправ, перемешать. Готовить одну минуту, а затем поставить курицу в сковороду, добавить томатное пюре и 50 мл воды. Готовить на медленном огне несколько минут, затем добавить макароны и перемешать. Разогреть духовку в режиме гриль до средней температуры. Перевести пасту в форму для запекания, посыпать тертым сыром и поставить в духовку запекаться до золотистого цвета.

Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой

Ингредиенты:

куриное филе - 600 г

лук - 1 шт.

сметана 20% - 200 г

томатная паста - 1 ст. л.

соль, перец, растительное масло - по вкусу

Приготовление:

Очищенное филе нарезать ломтиками, слегка отбить, накрыв пищевой пленкой. Измельчить лук. Обжарить на разогретой сковороде в течение 5 мин, добавить мясо и готовить до появления румяной корочки семь-десять минут. Всыпать специи. Отдельно соединить сметану с томатной пастой, залить куриное филе, накрыть крышкой и тушить бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут. Подать с картофельным пюре, макаронами или рисом.

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Кускус в мультиварке с куриным филе и овощами

Ингредиенты:

кускус - 350 г

куриное филе - 500 г

цукини - 1 шт.

баклажан - 1 шт.

морковь - 1 шт.

перец - 1 шт.

лук - 1 шт.

масло, соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки 12 минут в режиме "Жарка". Нарезать овощи кубиком. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на десять минут для набухания под закрытой крышкой. Перемешать и сразу подавать к столу.

На завтрак можно приготовить японскую пиццу с курицей или ветчиной. Это блюдо называется окономияки или проще - капустные оладьи. Они готовятся быстро, поэтому подойдут и для легкого обеда или ужина. В Японии окономияки настолько популярны, что существуют специальные соусы к ним.

lifestyle.segodnya.ua
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