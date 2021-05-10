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вторник, 11 мая 2021 18:30

Что есть на ужин: советы диетолога

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  На ужин лучше употреблять белок и овощи
На ужин лучше употреблять белок и овощи

Диетолог Светлана Фус дала советы, когда именно следует ужинать и чем. Если придерживаться этих рекомендаций, значительно улучшите состояние здоровья, и удержите вес на нужной отметке. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
"Думаю, вы уже не раз слышали рекомендацию, что ужинать нужно за три-четыре часа до сна. Но почему именно такой интервал времени? Это связано с гормональной системой нашего организма, работой пищеварительной системы. В вечернее время у нас должны активизироваться "ночные гормоны": мелатонин и соматотропный гормон, которые запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды.
⁣⁣⠀
Но слаженная работа этих гормонов возможна лишь тогда, когда мы соблюдаем режим питания и режим сна.
Спать мы должны ложиться в тот же день, когда и проснулись. То есть самое оптимальное время отхода ко сну - 23:00. ⁣⁣⠀
Согласно циркадным ритмам поджелудочная железа должна снижать свою активность не позднее 21:00 (уровень инсулина, который выделился на последний прием пищи, должен плавно снизиться и нормализовать количество глюкозы в крови). На формирование и переваривание пищевого комка необходимо около трех-четырех часов, в зависимости от того, какие продукты вы выбрали на ужин.⁣⁣⠀
Поэтому путем несложных арифметических действий высчитываем, что ужин должен быть за три-четыре часа до сна, то есть 23:00 - 4(3) часа = 19:00 (20:00). Это касается всех: и худеющих, и тех, кто просто хочет быть здоровым.⁣⁣⠀

Что же съесть на ужин, каким продуктам отдать предпочтение?
⁣⁣⠀
А вот здесь уже все индивидуально. Нужно самостоятельно проследить за реакцией организма и подобрать свой вариант. На что нужно обратить внимание: ужин должен давать сытость и комфорт ЖКТ, но не отечность и лишние килограммы на весах утром.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
По классике жанра на ужин я рекомендую белок + овощи. Белок нужно выбирать более легкоусвояемый - рыбу, мясо птицы, яйца. Если после употребления сырых овощей на ужин чувствуете дискомфорт в желудке или кишечнике и появляется чувство голода, овощи лучше использовать приготовленные (на пару или тушеные/запеченные). Обязательно добавляйте и жиры.⁣⁣⠀
Кому-то для сытости можно добавить также кашу или цельнозерновой хлеб (порядка 50 граммов). Выбирайте крупы с низким гликемическим индексом: гречка, киноа. Кому-то комфортно на ужин использовать только кашу и овощи", - советует Светлана Фус.

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В Германии ужин называют Abendessen, также Abendmahlzeit и Abendbrot, на юге Германии и в Швейцарии - Nachtessen и Znacht, а в Австрии - Nachtmahl. Здесь ужином считается любое потребление пищи вечером или ближе к ночи.

Во Франции ужин может состоять только из хлеба и рыбы.

В Греции ужин чаще всего отсутствует, однако обед считается главной едой и является очень сытным.

Автор: Валерия Радзиевская
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