Что едят испанцы: раскрыли популярные блюда

В 15 веке, это блюдо из черствого хлеба, яиц, сахара, молока или вина готовили для рожениц. Фото: snovaoede.ru Фото: snovaoede.ru

Большинство украинцев ошибочно считает греческую кухню похожей на испанскую. Да, у них есть много общего. Оба народа обожают морепродукты и овощи, которые растут на их земли. Несмотря на это испанцы любят готовить мясо и отличаются оригинальными рецептами десертов.

Торихас

Ингредиенты:

Несвежий батон - 1 шт.

Молоко - 600 мл

Корица - 1 палочка

Мед - 2 ст. л.

Цедра лимона - 30 г

Цедра апельсина - 30 г

Яйца - 2 шт.

Анисовый ликер - 2 ст. л.

Ванильная эссенция - 2 ч. Л.

Сахар - 100 г

Корица - 2 ч. Л.

Приготовление:

Батон нарезать ломтиками не более двух сантиметров. Молоко смешать с корицей, натертой цедрой лимона и апельсина, медом, ванилью и анисовым ликером, нагреть. Как только закипит, снять с плиты, процедить и дать немного остыть. Залить хлеб полученной жидкостью. Она должна впитаться. Взбить яйца, разогреть сковороду. Окунуть хлеб в яйца и обжарить с обеих сторон до румяности. Выложить на бумажные полотенца. Обмакнуть в сахар с корицей.

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Желтки святой Терезы

Ингредиенты:

Вода - 75 мл

Сахар - 200 г

Лимон - 1 шт.

Палочки корицы - 1 шт.

Сахарная пудра - по вкусу

Яичный желток - 6 шт.

Приготовление:

Желтки пропустить через сито в сотейник. Для сиропа в другом сотейнике смешать 100 г сахара, влить воду, добавить палочку корицы и лимонную цедру. После закипания, достать цедру и корицу, довести сироп до загустения. Затем снять с огня и дать слегка остыть. Влить теплый сироп до желтков, постоянно взбивая, выложить на небольшой огонь и продолжать взбивать до загустения массы. Она начнет отходить от стенок сотейника. Переложить на тарелку и дать остыть. Скачать с желтковой массы небольшие шарики размером с яичный желток. Обвалять их в сахаре и положить каждый в бумажные тарталетки. Поместить в холодильник на 10-15 минут и подать к столу.

Свиное Раксо

Ингредиенты:

Сливки - 300 мл

Свинина - 700 г

Томатная паста - 2 ст. л.

Вино красное - 150 мл

Паприка сладкая, приправы - по вкусу

Приготовление:

Мясо нарезать, обжарить до золотистой корочки. Смешать специи, томатную пасту и сливки - влить к свинине, прогреть на небольшом огне, помешивая, до закипания сливок. Частями влить вино, тушить до готовности 40 минут. Подавать горячим.

Большинство украинцев считает портулак обычным сорняком от которого пользы мало. На самом деле это растение невероятно полезное и питательное. В 100 граммах свежих листьев содержится 400 мг альфа-линолевой кислоты, а это в пять раз больше, чем в морепродуктах. Прекрасно сочетается в составе салатов и как гарнир.