Блюда на Новый год: 3 изысканные блюда из мандарин

Мандарины зимой не в дефиците. Поэтому с ними удобно готовить различные блюда, а не только десерты. Например, запечь утку с цитрусами, чтобы избавиться от лишнего жира. Или совместить с яблоками в креветками салате.

Вот несколько идей оригинальных блюд на праздники.

Новогодняя утка с мандаринами

Автор: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

1,5-2 кг утка

5 мандаринов

2 апельсина

3 ст. л. меда

½ ч. л. молотого имбиря

1/4 ч. л. мускатного ореха

½ ч. л. молотого черного перца

Приготовление:

Утку промыть и сделать надрез снизу по брюшку. Апельсины прокрутить в мясорубке. Смешать с медом и специями.

Разделить массу на 2 неравные части и смазать утку сверху, по коже. Меньше - натереть внутри. Теперь положить утку в рукав для запекания, запоры с обеих сторон и убрать в холодильник на 2 часа. Мандарины очистить и разобрать на дольки.

В надрез утки наполнить мандаринами. Остальные фруктов разложить рядом. Теперь зажать край рукава и положить блюдо на противень.

Печь 2,5 ч. при 190 градусах. После этого открыть рукав и оставить утку в духовке еще на 15 мин, повысив температуру до 200 градусов.

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Салат с креветками и мандаринами

Автор: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

6-7 больших креветок

1 яблоко

2 листа салата

2 мандарина

1 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

Листья салата порвать руками и разложить на тарелке. Яблоко порезать небольшими кусками и разложить на салат.

Мандарины разобрать на дольки и расписания с яблоками. Креветки отварить в подсоленной воде, очистить и добавить в салат.

Сбрызнуть салат гранатовым соком и маслом. Добавить по вкусу соль и перец.

Куриная печень с мандаринами

Автор: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

700 г куриной печени

1 луковица

4 мандарина

1 ст. л. соевого соуса

4 зубчика чеснока

1 ст. л. меда

Приготовление:

Лук поджарить. Мандарины разделить на дольки, добавить к остальным ингредиентам. Теперь мед и соевый соус.

В отдельной сковороде готовить печень, нарезанную мелкими кусками. За 3-5 мин. до готовности и добавить мандарины с луком.

Перемешать, добавить соль и специи, тушить до готовности.