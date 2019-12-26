Блюда на Новый год: 3 изысканные блюда из мандарин

Мандарины зимой не в дефиците. Поэтому с ними удобно готовить различные блюда, а не только десерты. Например, запечь утку с цитрусами, чтобы избавиться от лишнего жира. Или совместить с яблоками в креветками салате.
Вот несколько идей оригинальных блюд на праздники.
Новогодняя утка с мандаринами
Ингредиенты:
1,5-2 кг утка
5 мандаринов
2 апельсина
3 ст. л. меда
½ ч. л. молотого имбиря
1/4 ч. л. мускатного ореха
½ ч. л. молотого черного перца
Приготовление:
Утку промыть и сделать надрез снизу по брюшку. Апельсины прокрутить в мясорубке. Смешать с медом и специями.
Разделить массу на 2 неравные части и смазать утку сверху, по коже. Меньше - натереть внутри. Теперь положить утку в рукав для запекания, запоры с обеих сторон и убрать в холодильник на 2 часа. Мандарины очистить и разобрать на дольки.
В надрез утки наполнить мандаринами. Остальные фруктов разложить рядом. Теперь зажать край рукава и положить блюдо на противень.
Печь 2,5 ч. при 190 градусах. После этого открыть рукав и оставить утку в духовке еще на 15 мин, повысив температуру до 200 градусов.
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Салат с креветками и мандаринами
Ингредиенты:
6-7 больших креветок
1 яблоко
2 листа салата
2 мандарина
1 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
Листья салата порвать руками и разложить на тарелке. Яблоко порезать небольшими кусками и разложить на салат.
Мандарины разобрать на дольки и расписания с яблоками. Креветки отварить в подсоленной воде, очистить и добавить в салат.
Сбрызнуть салат гранатовым соком и маслом. Добавить по вкусу соль и перец.
Куриная печень с мандаринами
Ингредиенты:
700 г куриной печени
1 луковица
4 мандарина
1 ст. л. соевого соуса
4 зубчика чеснока
1 ст. л. меда
Приготовление:
Лук поджарить. Мандарины разделить на дольки, добавить к остальным ингредиентам. Теперь мед и соевый соус.
В отдельной сковороде готовить печень, нарезанную мелкими кусками. За 3-5 мин. до готовности и добавить мандарины с луком.
Перемешать, добавить соль и специи, тушить до готовности.
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