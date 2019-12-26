Блюда на Новый год: 3 изысканные блюда из мандарин

 
Ексклюзивы
1/5
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 333
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1872
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 918
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1350
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1008
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3888
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7101
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6201
Фото
Все фото
13
15
29
14
15
Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей
Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации &quot;Шпигеля&quot; поразили подольскими блюдами
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации "Шпигеля" поразили подольскими блюдами
Новогодние вкусности: 15 способов оригинально запаковать конфеты
Новогодние вкусности: 15 способов оригинально запаковать конфеты
Пушистые мышки: 15 способов украшения закусок на Новый год
Пушистые мышки: 15 способов украшения закусок на Новый год
Видео
Все видео
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1872
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1026
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1170
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3501
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 522
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 23:28

Блюда на Новый год: 3 изысканные блюда из мандарин

  Комментировать

Мандарины зимой не в дефиците. Поэтому с ними удобно готовить различные блюда, а не только десерты. Например, запечь утку с цитрусами, чтобы избавиться от лишнего жира. Или совместить с яблоками в креветками салате.

Вот несколько идей оригинальных блюд на праздники.

Новогодняя утка с мандаринами

Автор: edinstvennaya.ua
 

Ингредиенты:

1,5-2 кг утка

5 мандаринов

2 апельсина

3 ст. л. меда

½ ч. л. молотого имбиря

1/4 ч. л. мускатного ореха

½ ч. л. молотого черного перца

Приготовление:

Утку промыть и сделать надрез снизу по брюшку. Апельсины прокрутить в мясорубке. Смешать с медом и специями.

Разделить массу на 2 неравные части и смазать утку сверху, по коже. Меньше - натереть внутри. Теперь положить утку в рукав для запекания, запоры с обеих сторон и убрать в холодильник на 2 часа. Мандарины очистить и разобрать на дольки.

В надрез утки наполнить мандаринами. Остальные фруктов разложить рядом. Теперь зажать край рукава и положить блюдо на противень.

Печь 2,5 ч. при 190 градусах. После этого открыть рукав и оставить утку в духовке еще на 15 мин, повысив температуру до 200 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые новогодние салаты: 3 оригинально украшенные салаты

Салат с креветками и мандаринами

Автор: edinstvennaya.ua
 

Ингредиенты:

6-7 больших креветок

1 яблоко

2 листа салата

2 мандарина

1 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

Листья салата порвать руками и разложить на тарелке. Яблоко порезать небольшими кусками и разложить на салат.

Мандарины разобрать на дольки и расписания с яблоками. Креветки отварить в подсоленной воде, очистить и добавить в салат.

Сбрызнуть салат гранатовым соком и маслом. Добавить по вкусу соль и перец.

Куриная печень с мандаринами

Автор: edinstvennaya.ua
 

Ингредиенты:

700 г куриной печени

1 луковица

4 мандарина

1 ст. л. соевого соуса

4 зубчика чеснока

1 ст. л. меда

Приготовление:

Лук поджарить. Мандарины разделить на дольки, добавить к остальным ингредиентам. Теперь мед и соевый соус.

В отдельной сковороде готовить печень, нарезанную мелкими кусками. За 3-5 мин. до готовности и добавить мандарины с луком.

Перемешать, добавить соль и специи, тушить до готовности.

edinstvennaya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Блюда на Новый год: 3 изысканные блюда из мандарин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 20196
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 9801
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам 1 Просмотров: 9054
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 8199
У Порошенко и Вакарчука объяснили, почему против обмена эксберкутовцев
У Порошенко и Вакарчука объяснили, почему против обмена эксберкутовцев Просмотров: 7101
Кухня
Селедка под шубой, как суши: 3 варианта новогоднего салата
Селедка под шубой, как суши: 3 варианта новогоднего салата Просмотров: 7497
Новые новогодние салаты: 3 оригинально украшенные салаты
Новые новогодние салаты: 3 оригинально украшенные салаты Просмотров: 495
Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей
Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей
13
 Просмотров: 7335
Согрейтесь: 5 традиционных напитков на Рождество
Согрейтесь: 5 традиционных напитков на Рождество
6
 Просмотров: 495
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
15
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
63
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
6
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
2
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
1
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
Голосов: 483
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua