Ароматную куриную жаркое готовят в горшочках

Жаркое хорошо тем, что это и основное блюдо, и гарнир в одном. После ее приготовления не нужно думать чем бы еще дополнить блюдо.
Курица в горшочках готовится быстро и имеет идеальный вкус. Подача этого блюда очень необычная и скорее хочется узнать, что там внутри. С такой простой и вкусной едой справится даже начинающий кулинар
Ингредиенты:
Куриное филе 120 г
Морковь 30 г
Грибы 40 г
Лук 30 г
Корень сельдерея 30 г
Чеснок 1 зубчик
Вода 60 г
Черный молотый перец по вкусу
Приготовление:
Нарезать соломкой грибы, лук и морковь. Обжарить и добавить порезанное куриное филе
Очистить от кожуры корень сельдерея и нарезать соломкой. Все смешать, посолить и перчить.
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Добавить чеснок и переложить жаркое в керамические горшки. Долить немного воды. Поставить в разогретую духовку 40 мин.
Фаршированная утка красиво смотрится на столе, но ее следует долго готовить. Если соблюдать технологию подготовки, мясо получится нежное и сочное.
В этой статье собраны рецепты фаршированной утки в духовке до Рождества. Каждая из этих рецептов обязательно понравится всем гостям.
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