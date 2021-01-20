Ароматную куриную жаркое готовят в горшочках

Жаркое хорошо тем, что это и основное блюдо, и гарнир в одном. После ее приготовления не нужно думать чем бы еще дополнить блюдо.

Курица в горшочках готовится быстро и имеет идеальный вкус. Подача этого блюда очень необычная и скорее хочется узнать, что там внутри. С такой простой и вкусной едой справится даже начинающий кулинар

Автор: ukr.media Дали легкий рецепт куриной печени с грибами

Ингредиенты:

Куриное филе 120 г

Морковь 30 г

Грибы 40 г

Лук 30 г

Корень сельдерея 30 г

Чеснок 1 зубчик

Вода 60 г

Черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Нарезать соломкой грибы, лук и морковь. Обжарить и добавить порезанное куриное филе

Очистить от кожуры корень сельдерея и нарезать соломкой. Все смешать, посолить и перчить.

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Добавить чеснок и переложить жаркое в керамические горшки. Долить немного воды. Поставить в разогретую духовку 40 мин.

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