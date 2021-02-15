Ароматная выпечка: раскрыли топ-3 рецепта маффинов

Аппетитные маффины, выпеченные собственноручно, поднимут настроение даже в пасмурный день. В состав выпечки можно добавить любую начинку: орехи, шоколад, фрукты. Десерт прекрасно сочетается с кофе и какао.

Маффины на кефире

Автор: Anastasia Zhenina from Pexels Запекают при температуре 180 градусов.

Ингредиенты:

кефир - 160 мл

масло - 60 мл

яйца - 2 шт.

мука - 130 г

разрыхлитель - 1 ч. л

сахар - 110 г

соль - щепотка

изюм или кусочки шоколада - по вкусу

Приготовление:

Смешать муку, сахар, соль и разрыхлитель. В отдельной посуде взбить яйца масло и кефир до однородности. Добавить к жидким ингредиентам мучную смесь, шоколад, изюм и замесить тесто. Разложить по формочкам для кексов, заполняя их наполовину. Выпекать до готовности при 180 градусах.

Маффины с шоколадом

Автор: Ivan Samkov from Pexels По желанию готовый десерт украшают шоколадом, сахарной пудрой или фруктами.

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Ингредиенты:

шоколад - 300 г

масло - 100 г

яйцо - 4 шт.

сахар - 100 г

ваниль - по вкусу

мука - 100 г

малина - 300 г

Приготовление:

К растопленному шоколаду добавить масло. Взбить яйца с сахаром, ванилью и щепоткой соли. Добавить муку, шоколад и взбить до однородности. Наполнить форму тестом наполовину. Положить по две ягоды малины в каждый мафин и добавить тесто, которое осталось. Поставить формы в морозильную камеру примерно на 10 минут. Достать формы и переложить в разогретую духовку. Выпекать при 200 градусов 7-9 минут. Украсить сахарной пудрой и любимыми ягодами.

Маффины с бананом

Автор: CHaLO from Pexels Выпечка получается ароматной и мягкой.

Ингредиенты:

бананы - 3 шт. ⠀

мука - 180 г

масло - 1 ч. л

корица - 0,5 ч. л

разрыхлитель - 1,5 ч. л ⠀

соль - щепотка

сахар - 2 ст. л

Приготовление:

Бананы размять в пюре, добавить масло и перемешать. Соединить муку, корицу, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить банановую массу, перемешать до однородности. Разлить тесто по формам, выпекать при 180 градусов 25 минут.

Обычный ужин может стать французским, если запечь тарт. Это открытый пирог с начинкой. Он хорошо согревает в холодную погоду.