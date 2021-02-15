Ароматная выпечка: раскрыли топ-3 рецепта маффинов

Аппетитные маффины, выпеченные собственноручно, поднимут настроение даже в пасмурный день. В состав выпечки можно добавить любую начинку: орехи, шоколад, фрукты. Десерт прекрасно сочетается с кофе и какао.
Маффины на кефире
Ингредиенты:
кефир - 160 мл
масло - 60 мл
яйца - 2 шт.
мука - 130 г
разрыхлитель - 1 ч. л
сахар - 110 г
соль - щепотка
изюм или кусочки шоколада - по вкусу
Приготовление:
Смешать муку, сахар, соль и разрыхлитель. В отдельной посуде взбить яйца масло и кефир до однородности. Добавить к жидким ингредиентам мучную смесь, шоколад, изюм и замесить тесто. Разложить по формочкам для кексов, заполняя их наполовину. Выпекать до готовности при 180 градусах.
Маффины с шоколадом
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Ингредиенты:
шоколад - 300 г
масло - 100 г
яйцо - 4 шт.
сахар - 100 г
ваниль - по вкусу
мука - 100 г
малина - 300 г
Приготовление:
К растопленному шоколаду добавить масло. Взбить яйца с сахаром, ванилью и щепоткой соли. Добавить муку, шоколад и взбить до однородности. Наполнить форму тестом наполовину. Положить по две ягоды малины в каждый мафин и добавить тесто, которое осталось. Поставить формы в морозильную камеру примерно на 10 минут. Достать формы и переложить в разогретую духовку. Выпекать при 200 градусов 7-9 минут. Украсить сахарной пудрой и любимыми ягодами.
Маффины с бананом
Ингредиенты:
бананы - 3 шт. ⠀
мука - 180 г
масло - 1 ч. л
корица - 0,5 ч. л
разрыхлитель - 1,5 ч. л ⠀
соль - щепотка
сахар - 2 ст. л
Приготовление:
Бананы размять в пюре, добавить масло и перемешать. Соединить муку, корицу, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить банановую массу, перемешать до однородности. Разлить тесто по формам, выпекать при 180 градусов 25 минут.
Обычный ужин может стать французским, если запечь тарт. Это открытый пирог с начинкой. Он хорошо согревает в холодную погоду.
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