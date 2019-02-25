Яркие блины на Масленицу: простой рецепт оригинального блюда

Автор: Екатерина Романчук Цветные блины наливают для удобства на сковороду из бутылки

Блины на Масленицу красят специями. Выходят не только яркие, но и с пряным ароматом. На пол-литра молока добавляет столовую ложку приправы. Например, куркумы.

Также добавляю в тесту овощные соки. Они дают цвет и не вредят здоровью.

Об этом рассказывает киевлянка Наталья Осипчук.

Ингредиенты:

300 мл молока

100 мл воды

50 мл сметаны или сливок

1 яйцо

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

50 мл масла

Приготовление:

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Соединить все ингредиенты и оставить на 30-40 мин. Пока тесто отдыхает, положить в чашу блендера 100 г печеной свеклы и измельчить.

Вымыть блендер и положить 100 г предварительно размороженного шпината. Разложить цветные пюре в разные миски.

Вылить половину теста в шпинат, другую половину - в свекловичное пюре. Тщательно перемешать тесто в обоих емкостях.

Поочередно испечь тонкие блины и выложить на тарелку до охлаждения.

Выложить внутрь по 2 ст. л. начинки и завернуть, как конверт.

Празднование Масленицы продолжаются в течение недели. В эти дни традиционно готовят блины или вареники. Чтобы за неделю блюдо не надоела, разнообразят меню благодаря различным начинка. Простые рецепты начинок, которые сделают блины еще вкуснее, предложил mytonus.