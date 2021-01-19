Аппетитный стейк: раскрыли секрет приготовления толстолоба

Время приготовления 30 минут. Фото: Светлана Чичановская

Толстолобик - вкусная, но костлявая рыба. Поэтому большинство из нас привыкли ее солить. При том, что из нее можно приготовить еще множество вкусных блюд, например, запечь стейк в духовке. Мясо получается нежным и сочным.

Ингредиенты:

стейк толстолобика - 2 шт.

картофель - 4 шт.

лук - 2 шт.

морковь - 1 шт.

паприка - 1 ч. л.

масло - 2 ст. л.

масло подсолнечное - 50 г

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Нарезанные стейки сдобрить специями: паприка, соль, перец. Полить столовой ложкой масла и отложить на два-три часа мариноваться. Картофель отварить и добавить масло. Растолочь, как на пюре, и оставить охлаждаться. Лук и морковь нарезать кружочками. Посолить и поперчить по вкусу. На кусок фольги смазанный маслом, чтобы не пригорела рыба, выложить половину охлажденного картофельного пюре. Следующим слоем морковь и лук. Последним - выложить стейк. Завернуть в фольгу. То же самое сделать и с другим куском толстолобика. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 30 минут. За 5 минут до готовности разрезать посередине фольгу, чтобы рыба подрумянилась. Готовое блюдо следует подавать порционно с куском лимона.

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Сибас - популярная рыба. Ее готовят самыми разнообразными способами: варят, запекают на гриле, тушат с овощами, маринуют. При этом в любом случае на вкус она бесподобная. А пряные специи, чеснок и томаты добавляют блюду пикантности и несравнимого аромата.