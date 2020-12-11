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пятница, 11 декабря 2020 11:03

Аппетитно и стильно: как подать шампанское в новогоднюю ночь
10

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Как подать шампанское в новогоднюю ночь
Фото: idei-dekoru.com
Как подать шампанское в новогоднюю ночь
Как подать шампанское в новогоднюю ночь
Как подать шампанское в новогоднюю ночь
Как подать шампанское в новогоднюю ночь

Новогоднюю вечеринку нельзя представить без шампанского. Его вкус полностью раскроется после правильной подачи. Игристые вина пьют лучше охлажденными. Оптимальная температура подачи 7-9 ° C.

Для быстрого достижения оптимальной температуры можно использовать кулер для вина или ведерко со льдом. Процесс связывания CO2 благодаря чему образуются пузырьки и держится пенка в бокале увеличивается в бутылках, которые остывали в течение ночи.

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Игристое необходимо правильно и со вкусом "одеть", подчеркнув все достоинства вина. "Одежда" должен быть прозрачным и тонким, чтобы показать всю ажурность пены и стройность пузырьков напитка. Бокал-креман прекрасно подчеркнет сахаристость игристого вина.

Высокий флюте или флейта лучше подойдет для легких, молодых игристых вин. Для зрелого, насыщенного палитрой вкуса и аромата шампанского уместнее выбрать бокал, что немного расширяется к середине и сужается кверху, 70% вкуса напитка - в его аромате.

Не надо объяснять как красиво и правильно накрыть стол к Новому году, лучше просто показать. В галерее собрали атмосферные примеры для уютного застолья. Чтобы новогодний стол выглядел нарядно и гармонично, в его оформлении лучше не использовать более трех цветов и их оттенков.

lifestyle.segodnya.ua
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