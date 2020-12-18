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Аппетитная корочка: утку запекают с фруктами

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Аппетитная корочка: утку запекают с фруктами
Птица готовится 2-3 часа. Фото: nyamki.com

Запеченная утка - украшение любого праздничного стола. Существует множество рецептов, один из самых удачных с курагой, черносливом и яблоками. Мясо получается сочным, нежным и пикантным.

Ингредиенты:

утка - 2 кг

яблоки - 6 шт.

чернослив - 12 шт.

курага - 12 шт.

ананас консервированный - 150 г

слива консервированная сладкая - 5 шт.

лавровый лист - 2 шт.

соль, перец - по вкусу

хмели-сунели - по вкусу

имбирь молотый - 1/4 ч. л.

соевый соус - 4 ст. л.

чеснок - 5 зубцов

Приготовление:

Смешать курагу, чернослив и консервированный ананас с соевым соусом, чесноком и специями. Очищенные яблоки нарезать кусочками. Добавить к сухофруктам и сливам. Утку хорошо промыть и посолить. Начинить фруктами. Разрез на брюшке сколоть несколькими зубочистками. Выложить птицу на противень и смазать жидкостью, оставшейся от начинки или маслом. Налить полстакана воды в противень и запекать 2-3 часа при 200 С. Готовность проверить зубочисткой. Если выходит прозрачный сок - мясо готово, если розовый или с примесью крови - надо еще допекать. Противень закрыть фольгой, убрать ее за 15 минут до окончания запекания. Утку подавать с кисло-сладким соусом.

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Об утке по-пекински слышали все, но мало кто пробовал ее по правильному рецепту. Все дело в специальной печи, где китайцы постепенно повышают температуру. Благодаря этому утка будет сочная внутри и хрустящей снаружи. Начинать готовить утку стоит за сутки до жарки, чтобы хорошо замариновалась.

unian.ua
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