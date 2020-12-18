Аппетитная корочка: утку запекают с фруктами

Запеченная утка - украшение любого праздничного стола. Существует множество рецептов, один из самых удачных с курагой, черносливом и яблоками. Мясо получается сочным, нежным и пикантным.
Ингредиенты:
утка - 2 кг
яблоки - 6 шт.
чернослив - 12 шт.
курага - 12 шт.
ананас консервированный - 150 г
слива консервированная сладкая - 5 шт.
лавровый лист - 2 шт.
соль, перец - по вкусу
хмели-сунели - по вкусу
имбирь молотый - 1/4 ч. л.
соевый соус - 4 ст. л.
чеснок - 5 зубцов
Приготовление:
Смешать курагу, чернослив и консервированный ананас с соевым соусом, чесноком и специями. Очищенные яблоки нарезать кусочками. Добавить к сухофруктам и сливам. Утку хорошо промыть и посолить. Начинить фруктами. Разрез на брюшке сколоть несколькими зубочистками. Выложить птицу на противень и смазать жидкостью, оставшейся от начинки или маслом. Налить полстакана воды в противень и запекать 2-3 часа при 200 С. Готовность проверить зубочисткой. Если выходит прозрачный сок - мясо готово, если розовый или с примесью крови - надо еще допекать. Противень закрыть фольгой, убрать ее за 15 минут до окончания запекания. Утку подавать с кисло-сладким соусом.
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Об утке по-пекински слышали все, но мало кто пробовал ее по правильному рецепту. Все дело в специальной печи, где китайцы постепенно повышают температуру. Благодаря этому утка будет сочная внутри и хрустящей снаружи. Начинать готовить утку стоит за сутки до жарки, чтобы хорошо замариновалась.
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