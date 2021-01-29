Американские вафли поражают цветом

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Хрустящие и ароматные ХТРО кто называет идеальным завтраком, а кто-то десертом. Они готовятся легко и с простых ингредиентов. Единственное, что надо купить обязательно - форма.

Приготовленное тесто можно ведь хранить в холодильнике несколько дней. Для оригинальности его следует покрасить в красный цвет. Тогда будут напоминать торт "Красный бархат".

Вафли получаются внешне хрустом, а внутри - нежные и пышные. Дополнить вкус можно кремами, джемами и сиропами.

Ингредиенты:

Мука - 280 г

Какао - 20 г

Сахар - 200 г

Разрыхлитель - 5 г

Молоко - 300 г

Йогурт 3-6% - 125 г

Масло сливочное - 125 г

Яйца - 2 шт

Приготовление:

Смешать сухие ингредиенты: муку, какао, сахар и разрыхлитель.

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Отдельно соединить молоко, йогурт и 2 желтка. Также растопить сливочное масло и охладить его. Затем налить в молоко и перемешать. Соедините сухие и жидкие ингредиенты. Добавьте красный краситель.

Взбить 2 белка и добавить в тесто. Аккуратно перемешать лопаткой, чтобы не сбить пухлость смеси. Налить ее порционно в форме и жарить с двух сторон.

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