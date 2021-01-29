Американские вафли поражают цветом

Хрустящие и ароматные ХТРО кто называет идеальным завтраком, а кто-то десертом. Они готовятся легко и с простых ингредиентов. Единственное, что надо купить обязательно - форма.
Приготовленное тесто можно ведь хранить в холодильнике несколько дней. Для оригинальности его следует покрасить в красный цвет. Тогда будут напоминать торт "Красный бархат".
Вафли получаются внешне хрустом, а внутри - нежные и пышные. Дополнить вкус можно кремами, джемами и сиропами.
Ингредиенты:
Мука - 280 г
Какао - 20 г
Сахар - 200 г
Разрыхлитель - 5 г
Молоко - 300 г
Йогурт 3-6% - 125 г
Масло сливочное - 125 г
Яйца - 2 шт
Приготовление:
Смешать сухие ингредиенты: муку, какао, сахар и разрыхлитель.
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Отдельно соединить молоко, йогурт и 2 желтка. Также растопить сливочное масло и охладить его. Затем налить в молоко и перемешать. Соедините сухие и жидкие ингредиенты. Добавьте красный краситель.
Взбить 2 белка и добавить в тесто. Аккуратно перемешать лопаткой, чтобы не сбить пухлость смеси. Налить ее порционно в форме и жарить с двух сторон.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сторонница здорового питания, но тоже любит сладкое. Ее любимый десерт шоколадно-финиковый пудинг. Его рецепт раскрыла шеф-повар Даррен МакГрэйди.
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