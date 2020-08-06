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четверг, 06 августа 2020 08:40

Перебендя и герць - 10 украинских слов с забытым значением

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Перебендя и герць - 10 украинских слов с забытым значением
Назвали забытые украинские слова. Фото: pexels.com

В украинском языке сохранилось много слов, значение которых в наше время не всем известно.

"24 канал" собрал 10 слов, которые могут удивить современного украинца.

Герць - поединок, дуель.

Бузувір - религиозно нетерпимый человек, заядлый фанатик.

Притичина - препятствие или приключение.

Перебендя - человек, который умеет остроумно рассказать. Также так называли капризную особу.

Блават - василек. Еще так называли шелковую ткань голубого цвета.

Ринва - труба, желоб для дождевой воды.

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Ґевал - неуклюжий или некультурная человек.

Свічадо - зеркало или подвесной светильник.

Кавалок - кусок чего-то. Это слово иногда употребляют в разговорной речи.

Легіт - легкий приятный ветерок.

Создали подборку из давних украинских слов, которые могут украсить современный язык. Пря - спор, соревнование, борьба.

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