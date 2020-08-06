Перебендя и герць - 10 украинских слов с забытым значением

В украинском языке сохранилось много слов, значение которых в наше время не всем известно.
"24 канал" собрал 10 слов, которые могут удивить современного украинца.
Герць - поединок, дуель.
Бузувір - религиозно нетерпимый человек, заядлый фанатик.
Притичина - препятствие или приключение.
Перебендя - человек, который умеет остроумно рассказать. Также так называли капризную особу.
Блават - василек. Еще так называли шелковую ткань голубого цвета.
Ринва - труба, желоб для дождевой воды.
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Ґевал - неуклюжий или некультурная человек.
Свічадо - зеркало или подвесной светильник.
Кавалок - кусок чего-то. Это слово иногда употребляют в разговорной речи.
Легіт - легкий приятный ветерок.
Создали подборку из давних украинских слов, которые могут украсить современный язык. Пря - спор, соревнование, борьба.
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