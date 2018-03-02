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пятница, 02 марта 2018 16:47

Назвали 5 книг, которые помогут овладеть украинским языком
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Чтение художественных книг помогает изучать и совершенствовать владение языком, увеличивает словарный запас.

"Радио Максимум" подготовило подборку из 5 украинских книг, которые помогут вам овладеть украинским языком.

"Слова, нас обогащают. Словарь изысканной украинского языка", Тарас Береза

Автор: "Радіо Максимум"
  Книги, которые помогут учить украинский
Книги, которые помогут учить украинский

В словаре собраны слова, которые в советские времена были запрещены и считались "националистическими".

Слова взяты из творческих произведений известных писателей или переводчиков.

Это такие выражения, как "баляндрас" (пустые, веселые рассказы), "шалопай" (легкомысленный человек), "шапкувати" (снимать шапку, приветствуя кого-то).

Словарь современного украинского сленга

Автор: "Радіо Максимум"
  Книги, которые помогут учить украинский
Книги, которые помогут учить украинский

Авторы в словаре проанализировали современную нелитературную, неформальную лексику. Рассматривают уголовное, наркоманский, молодежный и военный сленг, а также матерную брань.

Выражения проиллюстрированы цитатами художника Леся Подревьянського, писателей Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Оксаны Забужко, Ирэны Карпы, а также цитатами из "Братьев Гадюкиных", "Танка на майдане Конго", "Талиты Кум" и "Тартак".

"Подсолнух. Стихи 1960-1970 годов", Иван Драч

Автор: "Радіо Максимум"
  Книги, которые помогут учить украинский
Книги, которые помогут учить украинский

Поэт Иван Драч в своем творчестве придерживался всех норм и правил украинского языка. Его стихи помогут в практическом изучении украинского языка.

Он писал в основном на политические и исторические темы. Его творчество напоминало запрещенных символистов с футуристов.

"Лина. Триста стихов", Лина Костенко

Автор: "Радіо Максимум"
  Книги, которые помогут учить украинский
Книги, которые помогут учить украинский

Шистидесятниця Лина Костенко является одной из самых известных украинских писательниц.

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В сборник вошли самые известные ее произведения из разных периодов творчества - от ранней поэзии до сих пор, а также отрывки из романов и поэм.

"Мастер", Колм Тойбин

Автор: "Радіо Максимум"
  Книги, которые помогут учить украинский
Книги, которые помогут учить украинский

В романе речь идет о ситуации, которая напоминает украинскую времен Валуевского циркуляра и Эмского указа.

"Она даже начала изучать кельтский язык и считает, что в нем существует множество красивых слов и выражений, - говорят об одной из героинь романа.

- А она говорит, что этот язык является намного старше, чем даже греческий и турецький. - Мне кажется, что язык называется гэльским, - сказал Уильям.

- Нет, кельтским, - ответила леди Волсли. - Леди Грегори заверила меня в том, что такое кельтский, и я жалею, что не знала о ней, когда была в Ирландии".

Украинско-британское издательство Fireclaw анонсировало выпуск официальных комиксов Marvel на украинском языке. Пока подтвердили выход серии комиксов про Человека-Паука.

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