Назвали 5 книг, которые помогут овладеть украинским языком

Чтение художественных книг помогает изучать и совершенствовать владение языком, увеличивает словарный запас.
"Радио Максимум" подготовило подборку из 5 украинских книг, которые помогут вам овладеть украинским языком.
"Слова, нас обогащают. Словарь изысканной украинского языка", Тарас Береза
В словаре собраны слова, которые в советские времена были запрещены и считались "националистическими".
Слова взяты из творческих произведений известных писателей или переводчиков.
Это такие выражения, как "баляндрас" (пустые, веселые рассказы), "шалопай" (легкомысленный человек), "шапкувати" (снимать шапку, приветствуя кого-то).
Словарь современного украинского сленга
Авторы в словаре проанализировали современную нелитературную, неформальную лексику. Рассматривают уголовное, наркоманский, молодежный и военный сленг, а также матерную брань.
Выражения проиллюстрированы цитатами художника Леся Подревьянського, писателей Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Оксаны Забужко, Ирэны Карпы, а также цитатами из "Братьев Гадюкиных", "Танка на майдане Конго", "Талиты Кум" и "Тартак".
"Подсолнух. Стихи 1960-1970 годов", Иван Драч
Поэт Иван Драч в своем творчестве придерживался всех норм и правил украинского языка. Его стихи помогут в практическом изучении украинского языка.
Он писал в основном на политические и исторические темы. Его творчество напоминало запрещенных символистов с футуристов.
"Лина. Триста стихов", Лина Костенко
Шистидесятниця Лина Костенко является одной из самых известных украинских писательниц.
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В сборник вошли самые известные ее произведения из разных периодов творчества - от ранней поэзии до сих пор, а также отрывки из романов и поэм.
"Мастер", Колм Тойбин
В романе речь идет о ситуации, которая напоминает украинскую времен Валуевского циркуляра и Эмского указа.
"Она даже начала изучать кельтский язык и считает, что в нем существует множество красивых слов и выражений, - говорят об одной из героинь романа.
- А она говорит, что этот язык является намного старше, чем даже греческий и турецький. - Мне кажется, что язык называется гэльским, - сказал Уильям.
- Нет, кельтским, - ответила леди Волсли. - Леди Грегори заверила меня в том, что такое кельтский, и я жалею, что не знала о ней, когда была в Ирландии".
Украинско-британское издательство Fireclaw анонсировало выпуск официальных комиксов Marvel на украинском языке. Пока подтвердили выход серии комиксов про Человека-Паука.
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