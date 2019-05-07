 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
1 Просмотров: 2684
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 693
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1566
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 2511
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5319
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1827
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1926
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3123
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5420
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6822
Фото
Все фото
6
5
9
21
8
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
Микита получил письмо, а Ганна одержала победу - показали типичные разговорные ошибки
Микита получил письмо, а Ганна одержала победу - показали типичные разговорные ошибки
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
Картинки, которые научат вас правильно говорить на украинском - подборка
Картинки, которые научат вас правильно говорить на украинском - подборка
35 тысяч пользователей учат украинский через онлайн-приложение
35 тысяч пользователей учат украинский через онлайн-приложение
Видео
Все видео
Правильно говорить "пирхота" - языковед
Правильно говорить "пирхота" - языковед
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
Отобрали слова, которые украинцам нужно избавиться
Отобрали слова, которые украинцам нужно избавиться
Как ошибаются украинцы, говоря о праздниках
Как ошибаются украинцы, говоря о праздниках
Напідпитку і навтьоки - как говорить точнее и богаче
Напідпитку і навтьоки - как говорить точнее и богаче
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2682
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1161
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1305
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3060
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3222
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2493
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 13:15

Как правильно выражать благодарность на украинском языке
6

1 Комментировать

Украинский язык имеет много разнообразных и интересных варианты обычных высказываний
Фото: facebook.com/ukrainian.for.professional
Украинский язык имеет много разнообразных и интересных варианты обычных высказываний
Украинский язык имеет много разнообразных и интересных варианты обычных высказываний
Украинский язык имеет много разнообразных и интересных варианты обычных высказываний
Украинский язык имеет много разнообразных и интересных варианты обычных высказываний

Выразить чувства уважения к другому человеку за предоставленную им помощь можно не только традиционными "спасибі" и "дякую".

"Слова благодарности помогают создать комфортную атмосферу, мотивируют к плодотворной работе. Ими можно выразить приветливость, уважение, признание. В украинском языке есть много способов выразить чувство благодарности красиво, эмоционально, уважительно", - говорится на странице "Фахівцеві про українську".

Более эмоционально можно поблагодарить:

Ґречно дякую!
Уклінно дякую!
Красно дякую!
Файно дякую!
Щиро дякую! Щиро вдячний!
Сердечно (щиросердно) вам дякую!
Дуже дякую! Я дуже вам вдячний.
Глибоко вдячний за …!
Вельми вдячний!

Можно уточнить, за что именно благодарны.

Я щиро вдячний (щиро дякую) вам за пораду! Неодмінно нею скористаюся.
Я не зможу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!
Вельми вдячний за пораду (пропозицію)! Я мушу добре її обміркувати (подумати над нею)!
Прийміть мою найсердечнішу (найщирішу) подяку!
Це дуже люб'язно з вашого боку.
Заздалегідь дякую.
Файно дякую за теплі слова!

Отвечают так:

- Прошу! Будь ласка!
- Чи можу я вам ще чимось допомогти?

Ответы в официальном общении "Та нема за що", "Завжди будь ласка" являются фамильярными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как на украинском сказать камбэк, чипсы и коллапс

Выразить благодарность за активное сотрудничество, комфортное общение, помощь, полезные советы можно так.

Дякую за увагу!
Дякую за запитання!
Дякую за допомогу та цінні поради!
Дякую, що знайшли час зустрітися.
Дякую за співпрацю! Дякую за чудову співпрацю!
Дякую за чудовий день!
Глибоко вдячний за плідну співпрацю!

Не стоит употреблять фразы "Велике спасибі" и "Велике дякую", потому что это росиянизмы.

В рекламе леденцов от кашля часто пишут о "першении". В словарях украинского языка такого слова нет.

"Надпись "льодяники при кашлі та першінні" заметила зрительница на рекламе в метро. Но слово "першіння" - калька с русского. Созданная от "першение". Раздражение или першение в горле следует называть "пирхота". Глагол "першит" в украинском языке имеет соответствие - "дере в горлі", - говорит языковед Александр Авраменко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как правильно выражать благодарность на украинском языке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны

В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы

Устроили показательный суд над украинскими националистами

Тоннель под морем строили 7 лет

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 1 Просмотров: 34957
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 29718
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 21585
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 20908
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 16408
Чистота мовлення
Журналист отметил языковый недостаток банкоматов
Журналист отметил языковый недостаток банкоматов 1 Просмотров: 369
Правильно говорить "пирхота" - языковед
Правильно говорить "пирхота" - языковед
 Просмотров: 8136
Как на украинском сказать камбэк, чипсы и коллапс
Как на украинском сказать камбэк, чипсы и коллапс 2 Просмотров: 5220
Как заменить популярные российские выражения украинском
Как заменить популярные российские выражения украинском Просмотров: 711
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
44
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
2
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
Голосов: 983
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua