Как правильно выражать благодарность на украинском языке

Фото: facebook.com/ukrainian.for.professional

Выразить чувства уважения к другому человеку за предоставленную им помощь можно не только традиционными "спасибі" и "дякую".

"Слова благодарности помогают создать комфортную атмосферу, мотивируют к плодотворной работе. Ими можно выразить приветливость, уважение, признание. В украинском языке есть много способов выразить чувство благодарности красиво, эмоционально, уважительно", - говорится на странице "Фахівцеві про українську".

Более эмоционально можно поблагодарить:

Ґречно дякую!

Уклінно дякую!

Красно дякую!

Файно дякую!

Щиро дякую! Щиро вдячний!

Сердечно (щиросердно) вам дякую!

Дуже дякую! Я дуже вам вдячний.

Глибоко вдячний за …!

Вельми вдячний!

Можно уточнить, за что именно благодарны.

Я щиро вдячний (щиро дякую) вам за пораду! Неодмінно нею скористаюся.

Я не зможу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!

Вельми вдячний за пораду (пропозицію)! Я мушу добре її обміркувати (подумати над нею)!

Прийміть мою найсердечнішу (найщирішу) подяку!

Це дуже люб'язно з вашого боку.

Заздалегідь дякую.

Файно дякую за теплі слова!

Отвечают так:

- Прошу! Будь ласка!

- Чи можу я вам ще чимось допомогти?

Ответы в официальном общении "Та нема за що", "Завжди будь ласка" являются фамильярными.

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Выразить благодарность за активное сотрудничество, комфортное общение, помощь, полезные советы можно так.

Дякую за увагу!

Дякую за запитання!

Дякую за допомогу та цінні поради!

Дякую, що знайшли час зустрітися.

Дякую за співпрацю! Дякую за чудову співпрацю!

Дякую за чудовий день!

Глибоко вдячний за плідну співпрацю!

Не стоит употреблять фразы "Велике спасибі" и "Велике дякую", потому что это росиянизмы.

В рекламе леденцов от кашля часто пишут о "першении". В словарях украинского языка такого слова нет.

"Надпись "льодяники при кашлі та першінні" заметила зрительница на рекламе в метро. Но слово "першіння" - калька с русского. Созданная от "першение". Раздражение или першение в горле следует называть "пирхота". Глагол "першит" в украинском языке имеет соответствие - "дере в горлі", - говорит языковед Александр Авраменко.