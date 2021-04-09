 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 18
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 468
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1728
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 603
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 684
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1863
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1872
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 549
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 675
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 909
Фото
Все фото
6
7
5
8
3
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
&quot;Сижу за гаджетами. Это не нравится маме&quot; - как детей учат программировать роботов
"Сижу за гаджетами. Это не нравится маме" - как детей учат программировать роботов
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
Рынок маршруток хочет "крышевать" криминал и правоохранители. Там крутится 3 млрд грн ежегодно - эксперт
Рынок маршруток хочет "крышевать" криминал и правоохранители. Там крутится 3 млрд грн ежегодно - эксперт
Просмотров: 189
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1728
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 567
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 405
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 54
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
пятница, 09 апреля 2021 19:21

Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах

  Комментировать
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Родителей преимущественно беспокоит, когда дети сидят в гаджетах настолько долго, что теряют интерес к любой другой деятельности: не хочется учиться, гулять с друзьями, ходить на кружки Фото: pixabay.com

"Гаджеты - это просто технология. От человека зависит, как ее использовать: будет ли помогать в жизни, или наоборот", - говорит психолог центра детского и семейного развития "Атма" Руслан Негода. Он рассказал, почему невдумчивое потребление информациии может быть опасным, и почему дети убегают в гаджеты.

"За последние 20 лет у всех в кармане появился телефон и интернет и соединение с невероятным массивом информации. Эти объемы трудно воспринять и переварить. Люди еще не жили во времена, когда информация есть в колоссальном количестве. Она ежедневно обновляется, увеличивается. Актуальность ее постоянно теряется. Качественную же информацию найти непросто. Избыток и низкое качество информации оказывают большое влияние на наше развитие. И третье - это эмоциональная нагрузка. С каждым днем ​​ее становится все больше. Все пытаются создать контент, который будет цеплять, будет достаточно эмоциональным и часто шокирующим. Сам контент не стоит внимания, но может подаваться красиво, ярко, что хочется потреблять. У нас мало опыта жизни в такой атмосфере, как и у детей", - говорит психолог.

Родителей преимущественно беспокоит, когда дети сидят в гаджетах настолько долго, что теряют интерес к любой другой деятельности: не хочется учиться, гулять с друзьями, ходить на кружки. Ничего, кроме того, чтобы сидеть в гаджетах.

"Есть 3 основных причины, по которым происходит болезненное бегство и чрезмерное время, проведенное в гаджетах.

1. Скучно. Ребенок может не найти другого интереса. Взрослые так же идут в социальные сети, ютуб, компьютерные игры, когда скучно. Если такая причина, надо помогать ребенку понять, научить его, что сделать, чтобы было не скучно, предложить альтернативные варианты.

2. Усталость. От перенапряжения хочется потупить, куда-то просто посмотреть, ни о чем не думать, отвлечься. И дети, и взрослые часто используют такой способ.

3. Бегство от прессинга. Когда на ребенка оказывают много психологического давления, то он убегает в интернет, социальные сети, видеоигры, чтобы просто отойти от реального мира.

Современные родители выдвигают к детям очень высокие ожидания. Родные многого ожидают от ребенка практически с самого рождения. Нужно бесконечно соответствовать. Это высокое психологическое напряжение. Сейчас трудно просто быть хорошим ребенком. Получать оценку не ниже такой-то, а если ты получаешь даже 10, то "почему не 12", если 12, то "почему не на олимпиаду" и так далее. Это вид отношений, когда родители для ребенка не совсем родители, а какие-то коучи.

Говорят детям утверждения, противоречащие друг другу. Например, хотят, чтобы ребенок проявлял лидерские качества. При этом был покладистый, послушным. Но лидер мало кого слушает. Он ведет. Или родители говорят: "Делай, что хочешь, выбирай, кем ты хочешь быть, но так, чтобы мне понравилось".

Родители детей доподросткового возраста не ставят здоровых рамок и ограничений. Многие родители стараются быть лояльными, договариваться, рассказывать, объяснять, но в то же время не могут вводить правила в семье. Это усложняет жизнь детям, потому что когда правило четко не сформулировано родителями, ребенок растерян: вроде правила такого нет, но почему-то от тебя этого требуют. Например, родители хотят, чтобы ребенок мыл посуду, но это не было озвучено, правило не было установлено. Но приходят домой и говорят: "Почему посуда не помыта?". В другой раз приходят, и все нормально.

Родители боятся столкнуться с конфронтацией. Бывает, родители боятся, что ребенок будет истерить, ругаться. Когда чадо явно не контролирует себя в обращении с гаджетами. Советую: "Надо его убрать". - "А как же я заберу - он будет кричать". Очевидно, что ребенок будет выражать свое возмущение. Если бы он мог легко отказаться от гаджета, то это не было бы проблемой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как вытащить ребенка из виртуального мира

Это все вызывает психологическое давление на детей. Тогда хочется бежать в гаджеты. Нужно налаживать контакт", - рассказывает Руслан Негода.

Ученые исследовали, как влияет на детей длительное использование гаджетов. Они обнаружили, что просмотр программ на устройствах более 1 ч может привести к таким проблемам, как гиперактивность, плохая и непродолжительная концентрация, а также проблемы с общением с другими детьми и установлением дружеских отношений. Сегодня многие дети почти не оставляют свои смартфоны и проводят с ними все свободное время, которое могли бы тратить на чтение, игры и общение с семьей, друзьями.

Автор: Наталья СОКОЛАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Принц Чарльз во второй раз женился

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

Американцы взяли Багдад

Самое читаемое
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 26840
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 18982
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7974
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 7911
Самая красивая женщина мира продемонстрировала натуральную красоту
Самая красивая женщина мира продемонстрировала натуральную красоту
6
 Просмотров: 4248
Дети
Как вытащить ребенка из виртуального мира
Как вытащить ребенка из виртуального мира Просмотров: 225
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
 Просмотров: 549
Жесткое воспитание меняет детский мозг
Жесткое воспитание меняет детский мозг Просмотров: 315
Ребенку не надо отказывать в желании помочь
Ребенку не надо отказывать в желании помочь Просмотров: 126
Что такое лутбоксы и чем опасны для детей
Что такое лутбоксы и чем опасны для детей Просмотров: 378
Больше всего комментируют
3
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Чужі
1
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
1
Стерненко выпустили из СИЗО
Голосов: 436
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть