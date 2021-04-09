Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах

Родителей преимущественно беспокоит, когда дети сидят в гаджетах настолько долго, что теряют интерес к любой другой деятельности: не хочется учиться, гулять с друзьями, ходить на кружки Фото: pixabay.com

"Гаджеты - это просто технология. От человека зависит, как ее использовать: будет ли помогать в жизни, или наоборот", - говорит психолог центра детского и семейного развития "Атма" Руслан Негода. Он рассказал, почему невдумчивое потребление информациии может быть опасным, и почему дети убегают в гаджеты.

"За последние 20 лет у всех в кармане появился телефон и интернет и соединение с невероятным массивом информации. Эти объемы трудно воспринять и переварить. Люди еще не жили во времена, когда информация есть в колоссальном количестве. Она ежедневно обновляется, увеличивается. Актуальность ее постоянно теряется. Качественную же информацию найти непросто. Избыток и низкое качество информации оказывают большое влияние на наше развитие. И третье - это эмоциональная нагрузка. С каждым днем ​​ее становится все больше. Все пытаются создать контент, который будет цеплять, будет достаточно эмоциональным и часто шокирующим. Сам контент не стоит внимания, но может подаваться красиво, ярко, что хочется потреблять. У нас мало опыта жизни в такой атмосфере, как и у детей", - говорит психолог.

Родителей преимущественно беспокоит, когда дети сидят в гаджетах настолько долго, что теряют интерес к любой другой деятельности: не хочется учиться, гулять с друзьями, ходить на кружки. Ничего, кроме того, чтобы сидеть в гаджетах.

"Есть 3 основных причины, по которым происходит болезненное бегство и чрезмерное время, проведенное в гаджетах.

1. Скучно. Ребенок может не найти другого интереса. Взрослые так же идут в социальные сети, ютуб, компьютерные игры, когда скучно. Если такая причина, надо помогать ребенку понять, научить его, что сделать, чтобы было не скучно, предложить альтернативные варианты.

2. Усталость. От перенапряжения хочется потупить, куда-то просто посмотреть, ни о чем не думать, отвлечься. И дети, и взрослые часто используют такой способ.

3. Бегство от прессинга. Когда на ребенка оказывают много психологического давления, то он убегает в интернет, социальные сети, видеоигры, чтобы просто отойти от реального мира.

Современные родители выдвигают к детям очень высокие ожидания. Родные многого ожидают от ребенка практически с самого рождения. Нужно бесконечно соответствовать. Это высокое психологическое напряжение. Сейчас трудно просто быть хорошим ребенком. Получать оценку не ниже такой-то, а если ты получаешь даже 10, то "почему не 12", если 12, то "почему не на олимпиаду" и так далее. Это вид отношений, когда родители для ребенка не совсем родители, а какие-то коучи.

Говорят детям утверждения, противоречащие друг другу. Например, хотят, чтобы ребенок проявлял лидерские качества. При этом был покладистый, послушным. Но лидер мало кого слушает. Он ведет. Или родители говорят: "Делай, что хочешь, выбирай, кем ты хочешь быть, но так, чтобы мне понравилось".

Родители детей доподросткового возраста не ставят здоровых рамок и ограничений. Многие родители стараются быть лояльными, договариваться, рассказывать, объяснять, но в то же время не могут вводить правила в семье. Это усложняет жизнь детям, потому что когда правило четко не сформулировано родителями, ребенок растерян: вроде правила такого нет, но почему-то от тебя этого требуют. Например, родители хотят, чтобы ребенок мыл посуду, но это не было озвучено, правило не было установлено. Но приходят домой и говорят: "Почему посуда не помыта?". В другой раз приходят, и все нормально.

Родители боятся столкнуться с конфронтацией. Бывает, родители боятся, что ребенок будет истерить, ругаться. Когда чадо явно не контролирует себя в обращении с гаджетами. Советую: "Надо его убрать". - "А как же я заберу - он будет кричать". Очевидно, что ребенок будет выражать свое возмущение. Если бы он мог легко отказаться от гаджета, то это не было бы проблемой.

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Это все вызывает психологическое давление на детей. Тогда хочется бежать в гаджеты. Нужно налаживать контакт", - рассказывает Руслан Негода.

Ученые исследовали, как влияет на детей длительное использование гаджетов. Они обнаружили, что просмотр программ на устройствах более 1 ч может привести к таким проблемам, как гиперактивность, плохая и непродолжительная концентрация, а также проблемы с общением с другими детьми и установлением дружеских отношений. Сегодня многие дети почти не оставляют свои смартфоны и проводят с ними все свободное время, которое могли бы тратить на чтение, игры и общение с семьей, друзьями.