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четверг, 18 марта 2021 19:22

Гиперактивность и плохая концентрация - как уберечь психическое здоровье ребенка

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Гиперактивность и плохая концентрация - как уберечь психическое здоровье ребенка
В 18 месяцев малыши проводят в среднем 32 мин в день за устройствами. Фото: pixabay.com

Ученые исследовали, как влияет на детей длительное использование гаджетов.

Они обнаружили, что просмотр программ на устройствах более 1 ч может привести к таким проблемам, как гиперактивность, плохая и непродолжительная концентрация, а также проблемы с общением с другими детьми и установлением дружеских отношений.

Сегодня многие дети почти не оставляют свои смартфоны и проводят с ними все свободное время, которое могли бы тратить на чтение, игры и общение с семьей, друзьями. Результаты исследований опубликовали в журнале BMJ Open, передает Daily Mail.

В рамках исследования родителей попросили проследить, сколько времени их ребенок (как в 18 месяцев, так и в 5 лет) проводит с использованием электронных средств, включая просмотр телевизора и игры на компьютере, консоли, смартфоне или планшете.

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Было обнаружено, что в 18 месяцев дети проводят в среднем 32 мин в день за устройствами. Эта цифра увеличилась до 114 мин в день до 5-летнего возраста.

Команда исследователей обнаружила, что использование электронных средств в возрасте 18 месяцев увеличивает риск развития проблем в отношениях со сверстниками в 5-летнем возрасте на 59%.

Специалисты рекомендуют дошкольникам пользоваться гаджетами не более 60 мин в день.

У людей с лишним весом повышается риск ухудшения памяти. Также на когнитивные функции могут повлиять повышенное кровяное давление или высокий уровень глюкозы.

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