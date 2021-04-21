Определили напиток, которий вызывает бесплодие

Газированные напитки могут привести к бесплодию.
Если ежедневно их пить, то риск не иметь детей увеличивается на 20-25%, пишет Epidemiology.
Исключением не являются даже диетические газированные напитки. Они в сочетании с сахаром снижают фертильность. Это приводит к диабету, гормональному дисбалансу и ожирению, что также считают факторами появления бесплодия.
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Сладкие газированные напитки содержат вещества, которые влияют на подвижность мужских сперматозоидов. Женский организм также страдает.
Газированная вода меняет уровень pH в теле. Подсластитель аспартам, который есть в газированных напитках, вредит эндокринным железам и вызывает гормональный дисбаланс.
Во Всемирной организации здравоохранения опровергли слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием. Не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие.
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