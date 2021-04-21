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среда, 21 апреля 2021 16:00

Определили напиток, которий вызывает бесплодие

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Определили напиток, которий вызывает бесплодие
Сладкие газированные напитки содержат вещества, которые влияют на подвижность мужских сперматозоидов. Фото: pixabay

Газированные напитки могут привести к бесплодию.

Если ежедневно их пить, то риск не иметь детей увеличивается на 20-25%, пишет Epidemiology.

Исключением не являются даже диетические газированные напитки. Они в сочетании с сахаром снижают фертильность. Это приводит к диабету, гормональному дисбалансу и ожирению, что также считают факторами появления бесплодия.

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Сладкие газированные напитки содержат вещества, которые влияют на подвижность мужских сперматозоидов. Женский организм также страдает.

Газированная вода меняет уровень pH в теле. Подсластитель аспартам, который есть в газированных напитках, вредит эндокринным железам и вызывает гормональный дисбаланс.

Во Всемирной организации здравоохранения опровергли слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием. Не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие.

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