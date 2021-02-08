В ВОЗ прокомментировали слухи о бесплодии после прививки от Covid-19

Директор департамента ВОЗ отметила, что "не существует никакой вакцины, которая вызывает бесплодие". Фото: Pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием. С таким заявлением выступила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен.

Заявление размещено в официальном аккаунте организации в Twitter.

"Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - сказала она.

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При этом О`Брайен отметила, что "не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие".

О'Брайен также опровергла предположения о том, что вакцины от Covid-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а содержащиеся в них химические вещества - наносить вред здоровью.

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax против коронавируса.