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суббота, 22 мая 2021 23:46

Когда лишний вес у ребенка перестает быть нормой

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Когда лишний вес у ребенка перестает быть нормой
Реально оценить вес ребенка можно, вычислив индекс массы ее тела, то есть соотношение роста и веса ребенка. Фото: pixabay

Родители играют важную роль в том, чтобы заметить, есть ли у ребенка проблемы с лишним весом.

Чтобы ребенок хорошо чувствовал себя, ему нужна физическая активность и здоровое питание, пишет "Наша мама".

Именно родители должны помочь малышу развить привычки, которые способствовали этому образу жизни.

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Реально оценить вес ребенка можно, вычислив индекс массы ее тела, то есть соотношение роста и веса ребенка. Расчеты покажут, есть ли отклонения от нормы. ИМТ детей зависит от пола и возраста.

ИМТ измеряется в процентах. Его показатели у детей могут быть такими:

- здоровий вес: 5 - 84 процентов;
- избыточный вес: 85 - 94 процентов;
- ожирение 95 процентов и выше.

Избыточный вес у ребенка может привести к различным заболеваниям в будущем, поэтому если есть его проявления, то родителям следует начинать действовать. Ведь есть риск развития заболеваний дыхательных органов и боли в суставах. Ребенку с избыточным весом бывает сложно контактировать со сверстниками. Случаются и случаи, когда у детей могут развиваться такие болезни, как сахарный диабет второго типа, гипертония или повышаться уровень холестерина. Дети с избыточным весом страдают от буллинга сверстников, что приводит к депрессии и низкой самооценке. Также вполне вероятно, что эта проблема будет и во взрослом возрасте. Из-за этого возникает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, ряда онкологических заболеваний.

Детский страх преимущественно возникает из-за пережитого стресса и может иметь последствия для психики ребенка. Существует несколько видов последствий испуга. Легкое следствие страха проходит быстро и проявляется во внезапной истерике, испуге, неспокойном поведении, чрезмерной активности, оцепенении. Средний результат сопровождается нарушением аппетита, ночными кошмарами, бессонницей, пробуждением среди ночи, страхов темноты, замкнутого пространства, громких звуков.

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