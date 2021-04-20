Что делать, когда ребенок встревожен и начинает заикаться

С испугом тяжелой формы невозможно справиться без врачей. Фото: pixabay

Детский страх преимущественно возникает из-за пережитого стресса и может иметь последствия для психики ребенка.

Существует несколько видов последствий испуга, пишет "Наша мама".

Легкое следствие страха проходит быстро и проявляется во внезапной истерике, испуге, неспокойном поведении, чрезмерной активности, оцепенении. Средний результат сопровождается нарушением аппетита, ночными кошмарами, бессонницей, пробуждением среди ночи, страхов темноты, замкнутого пространства, громких звуков. Тяжелые последствия уже нужно лечить. Это невроз, нервные тики, заикание, тремор конечностей, тревожное расстройство.

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С испугом тяжелой формы невозможно справиться без врачей. Надо посетить педиатра, невролога и психотерапевта, чтобы пройти диагностику и получить план лечения. Если последствия средней тяжести, то надо обратить внимание на возраст ребенка. Например, ребенок еще не может проанализировать и обсудить то, что произошло. Поэтому нужна будет консультация невролога. В семье в этот период должна быть спокойная атмосфера, надо гулять в тихих парках, избегать общения с незнакомыми людьми.

С детьми в возрасте три-шесть лет можно обсудить проблему. В то же время, не следует заставлять переживать ребенка этот страх снова. Надо смоделировать стрессовую ситуацию с помощью игрушек, кукол-марионеток или пальчикового театра. Сценарий должен включать не только само событие, но и успешное преодоление последствий. То есть заканчиваться примерно такими словами: "И после этого малыш больше никогда не боялся".

Диагностировать психологическое состояние пациента можно благодаря специальному разделу рисуночных тестов. Часто их используют в работе психологи, психотерапевты и психиатры. Некоторые упражнения психологов можно повторить дома. Один из главных тестов - "Рисунок человека". Это способ оценить у детей младшего дошкольного возраста уровень интеллектуального развития.