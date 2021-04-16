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Рисунок ребенка расскажет о ее психологическом состоянии

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Рисунок ребенка расскажет о ее психологическом состоянии
Не стоит ставить диагнозы ребенку после анализа рисунков. Фото: pixabay

Диагностировать психологическое состояние пациента можно благодаря специальному разделу рисуночных тестов.

Часто их используют в работе психологи, психотерапевты и психиатры, пишет "Наша мама".

Некоторые упражнения психологов можно повторить дома. Один из главных тестов - "Рисунок человека". Это способ оценить у детей младшего дошкольного возраста уровень интеллектуального развития. В младшем школьном возрасте по рисунку можно определить актуальное психологическое состояние, черты характера ребенка. О многом говорят нажим на карандаш, штриховки, прерывистость линий, детали картинки.

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"Рисунок семьи" позволяет оценить семейные отношения. По расположению членов семьи на листе можно судить об эмоциональной близости их друг к другу, по мнению ребенка. По деталям рисунка каждого из родных делают вывод об их взаимодействии с обследуемых, о том, как обследуемый их воспринимает. Отсутствие кого-то на рисунке или изображение со спины говорит о конфликте ребенка с этим человеком. Тщательная прорисовка одного из членов семьи свидетельствует о близких или наоборот, конфликтные, отношения с ним ", - отмечает психолог Кристина Вирт.

По ее словам, если ребенок не хочет рисовать свою семью, можно предложить тест "Семья животных". Тогда он покажет модель семейных отношений, которая близка. Не стоит ставить диагнозы ребенку после анализа рисунков. Таким способом можно только построить гипотезу о состоянии. Необходимо также анализировать поведение малыша или школьника, его отношения в семье и со сверстниками. Заметив подавленность, злость, плач, такие тесты могут подсказать, где искать причину этого. Например, ребенок может волноваться из-за конфликта в саду или реагировать на родительские ссоры. Если есть серьезные изменения в поведении, то надо идти к врачу.

Родители детей, которые зависят от гаджетов, должны найти для них адекватную замену. Это не значит, что нужно веселить и развлекать детей, когда им скучно.

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