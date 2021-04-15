Ребенок все время проводит в телефоне: что делать

Современные дети не знают никаких игр. Спроси у ребенка - и он не назовет ни один из пунктов, которые были в арсенале каждого из нас: лепить из пластилина, делать оригами, договориться с другом о встрече, чтобы погулять Фото: needpix

Родители детей, которые зависят от гаджетов, должны найти для них адекватную замену. Это не значит, что нужно веселить и развлекать детей, когда скучно. Психолог центра детского и семейного развития "Атма" Руслан Негода не советует забирать гаджет и ничего не предлагать взамен.

"Современные дети не знают никаких игр. Спроси у ребенка - и он не назовет ни один из пунктов, которые были в арсенале каждого из нас: лепить из пластилина, делать оригами, договориться с другом о встрече, чтобы погулять. Так же и на площадках. если они знают игры и не играют, можно им напомнить. Поговорите с детьми, есть варианты, чем себя интересным можно занять", - говорит психолог.

Родителям важно интересоваться и знать, какие новые соцсети и игры появляются на рынке. Даже если не интересно, нужно без критики и скепсиса, расспросить, проявить интерес к тому, чем ребенок интересуется.

Учите детей быть не пользователями, а самим создавать контент. Это такой интересный механизм. Когда ребенок не просматривает видео, а сам его создает. Он может учиться делать простые видео. Если ребенок делает просто короткие видео о какой-то своей деятельности, то это превратит его из пользователя в того, кто производит контент. Он совсем по-другому будет относиться к этому", - рассказывает Руслан Негода.

Самым эффективным средством кибербезопасности специалист называет контакт родителей с детьми. Все остальное можно обойти, найти метод, который будет обходить ограничения.

"Подумайте, какой могла бы быть ваша реакция, если узнаете, что ребенок пересматривал порнографический контент и увидел что-то. Если она будет неадекватной, это будет последнее, что ребенок вам рассказала. Все, что касается табуированных тем: если будет наложено табу для вас, то ребенок к вам точно с этим не придет. Ответ будет искать в другом месте, и не факт, что найдет хороший ответ. Родители должны объяснять открыто.

Для того, чтобы у вас был этот контакт, у вас должно быть качественно проведенное время с ребенком. Ключевое слово "качественно" - не тогда, когда готовите еду, смотрите фильм, или что-то делаете, и параллельно с ребенком разговариваете. Качественный контакт - это когда вы сознательно, и прямо об этом говорите: "Дочь, или сынок, у меня есть 15, 20, 30 минут, что ты хочешь поделать?". Если вы с ребенком этого не делаете и ребенок в шоке, что вы к ней подошли с этим, он растерян, не знает, что делать, то у вас должен быть ответ - в дабл или в уно, поиграть. Если делать это регулярно, со временем этот контакт появится, и ребенок начнет рассказывать обо всем.

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Круто, когда родители рассказывают о своих ошибках. Ребенок видит, что общается с живым человеком, у которого тоже были свои сложности, вы тоже как-то из этого выходили, у вас появился опыт. Главное, это делать в правильном возрасте, в правильное время. Если у вас больше одного ребенка, надо, чтобы качественное время было отдельно для каждого ребенка", - говорит эксперт.

Если вы обнаружили признаки того, что ребенок привязан к гаджетам, попробуйте понять, почему, эта зависимость появилась. Психолог центра детского и семейного развития "Атма" Александр Негода советует не паниковать, а придерживаться простого алгоритма. Если вы заметили, что у ребенка есть зависимость от гаджетов: 1. Не кричите на ребенка, не вводите жесткие меры. Чаще всего родители для детей являются авторитетом, именно им дети подражают.