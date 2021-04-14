Ребенок убегает от реальности в виртуальный мир: алгоритм выхода из ситуации от психолога

Можно сделать семейные традиции - правила, которые будут работать для всех Фото: pixabay

Если вы обнаружили признаки того, что ребенок привязан к гаджетам, попробуйте понять, почему, эта зависимость появилась. Психолог центра детского и семейного развития "Атма" Александр Негода советует не паниковать, а придерживаться простого алгоритма.

Если вы заметили, что у ребенка есть зависимость от гаджетов:

1. Не кричите на ребенка, не вводите жесткие меры. Чаще всего родители для детей являются авторитетом, именно им дети подражают. Подумайте, почему зависимость у ребенка появилась? В большинстве случаев у старших членов семьи тоже есть с этим трудности. Мама приходит, жалуется на зависимость ребенка, а потом выясняем, что у папы тоже она есть. Говорим, что пока папа свою зависимость не преодолеет, ребенку нет смысла предъявлять претензии.

Если это появилось потому, что в семье вы не всегда следите за временем, которое проводите в гаджетах, и у вас тоже есть зависимость, надо честно сказать: "Доченька (сынок), я осознал, что у меня тоже есть зависимость, давай подумаем, что нам с этим дальше делать, какие в дальнейшем принять решения, чтобы зависимости стало меньше". Можно создать семейные традиции - правила, которые будут работать для всех. Например, с такого-то по такое время никто не может сидеть в гаджетах. Но это правило должны соблюдать все. Или, например, во время ужина никто не листает соцсети, не отвечает на сообщения. Ужин - семейное время. Можно ввести день без гаджетов. Выбрать день, чтобы поехать на природу, заняться чем-то интересным, где гаджеты будут не нужны.

2. Отлучайте постепенно. Если вы осознали, что у вашего ребенка серьезная зависимость, он вообще не может жить без гаджетов, у него истерика, бушуют эмоции, сразу забирать гаджет будет неправильно. Делайте это постепенно, чтобы психике ребенка проще было справиться. Это похоже на зависимость у наркоманов. Их так же лечат: уменьшают дозу, пока зависимость полностью не пройдет. Мы тоже уменьшаем время, пока ребенок спокойно без этого телефона может обойтись.

3. Предложите что-то интереснее. Подумайте, что можно предложить ребенку интереснее, чем гаджет. Отдых на природе, прогулки в парке, на велосипеде вместе с семьей поехать покататься, пойти в театр, в кино. Возможно, развивающие кружки или поиграть в настольные игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом

4. Проанализируйте свое поведение в общении с ребенком, как у него дела в отношениях с одноклассниками и друзьями. Если у вас в семье все хорошо, от гаджетов никто не зависит, а ребенок зависим, выясните, почему он убегает от реальности. В гаджете хорошо: сразу дают какие-то бонусы, можно достичь высоких результатов, мгновенно внутреннее себя удовлетворить. Поговорите с ребенком искренне: что у него в отношениях? Что в школе? Как можно улучшить ситуацию?

"Гаджеты - это просто технология. От человека зависит, как ее использовать: будет ли помогать в жизни, или наоборот", - говорит психолог центра детского и семейного развития "Атма" Руслан Негода. Он рассказал, почему невдумчивое потребление информациии может быть опасным, и почему дети убегают в гаджеты.