Как выбрать ролики для ребенка? Главные советы от магазина Rollerland

При выборе роликов надо руководствоваться правилом - или каталась ребенок раньше

Так часто родители задаются вопросом: как же выбрать хорошие ролики для своего чада? В этой статье мы рассмотрим самые главные различия, а так же предложим конкретные модели роликов, которые Вы могли бы рассмотреть.

Начинать свой выбор стоит с вопроса: катался ли уже ребенок, умеет ли он хорошо стоять на роликах. Дело в том, что при катании на роликах задействованы мышцы, которые не работают при классической детской ходьбе или беге. Так что если ребенок новичок, и мышцы слабенькие - стОит рассмотреть модельку полегче весом. Если же ребенок уже уверенно стоит на роликах, активно и регулярно катается - можно смело рассмотреть ролики типа фрискейт, в пластиковом ботинке. Легко выбрать ролики Вы можете с помощью фильтров поиска на сайте https://rollerland.com.ua/.

Теперь, когда мы определились с типом ролика, разберемся с размером. Детские ролики почти всегда раздвижные. Вариации размеров происходят от 23-26, до 40-42 размера, что позволяет не обновлять ролики каждый год.

Всегда лучше мерять ролики при покупке, так как индивидуальные особенности стопы ребенка может вызвать дискомфорт в некоторых роликах.

Рассмотрим 2 самые популярные модели детских роликов.

1. Для начинающих: Rollerblade Microblade.

Модель, отцом которой стали всеми любимые Spitfire. Идеальные первые ролики для ребенка!

Ролики для начинающих: Rollerblade Microblade

На картинке изображен один из вариантов расцветки для девочки - Rollerblade microblade G, но существует и множество других, так что однозначно без выбора Вы не останетесь. Эти ролики так же можно купить уже в наборе от производителя: с защитой либо с защитой и шлемом.

Из преимуществ конкретно этих роликов: Удобная вариация раздвижки (28-32, 33-36, 36.5-40), хорошая фиксация голеностопа, проветриваемый ботинок и гибридная рама!

2. Для продвинутых: Rollerblade Apex

Ролики для профи: Rollerblade Apex

Первые профессиональные детские ролики! Рама из первоклассного алюминия, пластиковый ботинок типа фрискейт, пяточная бакля с подтяжкой, прям как у взрослых моделей! Rollerblade Apex - отличный вариант для подростков, так как расчитаны на серьезные нагрузки. Эти ролики не боятся ни прыжков, ни слайдов. Нога защищена благодаря прочному твёрдому ботинку, который, кстати, тоже раздвигается, что не может не радовать. Варианты раздвижки Rollerblade Apex: 29-32, 33-37, 37-41.

Ролики - это прекрасно, умение кататься на роликах - это и игра и спорт в одном лице! Вашим детям понравится проводить так время. И частенько бывает так, что после появления одной пары роликов в семье - их резко становится всё больше и больше в доме. Осторожно, катание на роликах может вызвать зависимость! Так как человек очень любит делать то, что приносит ему удовольствие!)